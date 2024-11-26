وزير الرياضة يكشف مكالمة جمع فيها بين أبو ريدة وحسام حسن

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن مكالمة تمت بينه وبين هاني أبو ريدة الفائز برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "منتخب مصر له جهاز فني محترم يؤدي دوره، وحين يكون هناك أي خلل أو خطأ في المفاهيم يكون دورنا تصحيحه".

وأضاف "هاني أبو ريدة عضو الاتحاد الدولي واللجنة العليا لاتخاذ القرارات التي تضم 4 أشخاص فقط على مستوى العالم، وكلنا يجب أن نكون في نفس الاتجاه وهو اتجاه الدولة".

وعن ملف شركات المراهنات قال: "لا يوجد ترخيص لأي شركة مراهنات داخل مصر".

وأوضح "في حال ثبوت وجود أي مراهنات باسم الدوري المصري سيتم اتخاذ الإجراءات لحماية الحقوق من الجهات المعنية وهي اتحاد الكرة ورابطة الأندية".

تصريحات حسام حسن

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قد تحدث قبل انتخابات اتحاد الكرة قائلا: "أرجو أن يصبح للدوري المصري شكل كبير مثل الدوريات العربية وهذا لن يحدث إلا حين يأتي أشخاص نظيفة القلب والعقل ونتخلص من القديم المتشبث بالكرة المصرية في آخر 10 أو 15 عاما".

وأوضح "لا تعيدوهم مرة أخرى. البطولة التي أقيمت في مصر (أمم إفريقيا 2019) شاهدة على ذلك".

وأكمل "هذه نصيحة من شخص قضى عمره كله في كرة القدم ويريد أن يكون الدوري المصري أقوى شيء".

واختتم "لن يحدث ذلك إلا حين يأتي أشخاص يريدون العمل لأجل مصر فقط".

وكان هاني أبو ريدة هو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت كأس أمم إفريقيا السالف ذكرها.

انتخابات اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب الترشح للانتخابات، بوجود قائمة هاني أبو ريدة فقط دون أي منافس على أي من المقاعد.

وبذلك فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

وجاءت قائمة أبو ريدة بالكامل كالتالي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا

هيام بركة

أشرف موسى

وستتقدم القائمة أمام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل للمصادقة على انتخابها بالتزكية.

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.