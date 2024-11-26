مدير الخليج يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع شريف.. وسبب غيابه رغم تعافيه

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 02:20

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج - الهلال

كشف حسين الدبيس مدير فريق الخليج السعودي عن حالة محمد شريف مهاجم الفريق وحقيقة أنباء تفاوضه مع الأهلي والزمالك للعودة إلى الدوري المصري بنهاية عقده.

محمد شريف

النادي : الخليج

الزمالك

وقال الدبيس في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "إصابة شريف كانت صعبة إلى حد ما ولكنه دخل مع الفريق الآن في التدريبات".

وأضاف "يحتاج شريف لرفع مستوى اللياقة، ولكن التوقف الدولي قبل بطولة الخليج قريب للغاية".

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وأوضح "لذلك كان الرأي ألا يشارك في المباراتين قبل التوقف حتى ينضم إلينا في المعسكر ويتم تجهيزه بشكل أفضل حتى يستمر معنا حتى نهاية الموسم".

وكشف "تجديد عقد شريف يعتمد على ما سيقدمه في بقية الموسم، والرأي للمدرب. سندرس الوضع في نهاية الموسم وبناء على قرار المدرب سنحدد مستقبله".

أما عن مفاوضات الأهلي والزمالك قال: "محمد شريف لاعب محترف ولا يمكنه الدخول في مفاوضات أثناء سريان عقده. وكيله هو من يدير هذه الأمور".

وواصل "الوكيل لديه عروض أخرى، وفي بداية الموسم أتانا عرض تركي وعرض إماراتي ولكننا رفضنا لأننا بحاجة له".

وينتهي تعاقد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي ينتظر موقف محمد شريف مع الخليج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي حال رحيل اللاعب عن الخليج بشكل مجاني أو الوصول لاتفاق مادي مناسب سيكون شريف مرشحا بقوة للعودة إلى الفريق في يناير المقبل.

ولا يمر شريف بأفضل فتراته مع الخليج هذا الموسم، إذ شارك في مباراتين فقط طوال الموسم الحالي وغاب عن معظم المباريات بسبب الإصابة.

كما يرغب اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج في التعاقد مع أسماء جديدة على المستوى الهجومي.

صحيفة الرياضية السعودية ذكرت أن شريف أنهى برنامجه العلاجي من الإصابة بتمدد في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات.

وشارك شريف في مباراتين فقط في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، وغاب عن آخر 9 مباريات في الدوري بسبب الإصابة.

ويحتل الخليج المركز السادس بـ19 نقطة بعد 11 جولة، جمعها من 6 انتصارات وتعادل، فيما خسر 4 مرات.

شريف صاحب الـ28 عاما لعب هذا الموسم مباراتين فقط مع نادي الخليج قبل أن يتعرض للإصابة.

وانضم محمد شريف لنادي الخليج بداية الموسم المنصرم قادما من النادي الأهلي.

ولعب محمد شريف 38 مباراة مع الخليج وسجل 6 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

محمد شريف الخليج الأهلي الزمالك الدوري السعودي
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