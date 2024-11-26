سيدات - بطلة إفريقيا مع مازيمبي: أتمنى تدريب رجال الوداد ولكن.. المشكلة في الأهلي والزمالك أيضا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 02:00

كتب : FilGoal

لمياء بومهدي

روت المغربية لمياء بومهدي مدربة فريق مازيمبي الكونغولي الديمقراطي للسيدات قصة بدايتها كلاعبة ومدربة بعد تتويجها بدوري أبطال إفريقيا.

وقالت بومهدي في تصريحاتها للقناة الأولى: "كنت لاعبة مع المنتخب المغربي وواجهنا مصر وديا كثيرا في 1999 و2000، واحترفت لمدة قصيرة في النرويج وفرنسا وإيطاليا ثم عدت للمغرب".

وأضافت "تعرضت لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي في عمر 23 عاما، ولم يكن من الممكن أعود لكرة القدم، ففكرت بالاتجاه للتدريب".

أخبار متعلقة:
"إنجاز غير مسبوق".. محمد منصور يشيد بأداء فريق سيدات بدوري أبطال إفريقيا سيدات - "صنداونز لم يعرف عنا شيئا".. مدرب مسار يروي قصة البرونزية الإفريقية مازيمبي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا سيدات.. وجائزتان لـ مسار

وتابعت "درست العلوم الرياضية في جامعة لايبزيج والآن معي الرخصة A من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأكملت "بدأت مسيرتي مع فريق سيدات الوداد عام 2016، ثم توليت قيادة منتخب المغرب تحت 17 عاما في العام التالي، ثم أشرفت على الفئات السنية لمنتخبات السيدات".

وواصلت "أتاني عرض مازيمبي فاتجهت للبحث عن مغامرة جديدة وبعد عام من العمل فزنا بدوري أبطال إفريقيا".

واختتمت "المدرب مدرب سواء في فرق الرجال أو النساء. كرة القدم تبقى واحدة، وأتمنى تدريب رجال الوداد الذي بدأت معه على مستوى السيدات. الأمر سيكون صعبا على مستوى الفرق الجماهيرية مثل الوداد والرجاء والأهلي والزمالك، والعقلية لا تسمح بذلك في الوقت الحالي".

وحصدت سيدات مازيمبي الكونغولي لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخهن في النسخة الرابعة للبطولة.

وانتصر مازيمبي على الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وسجلت مارلين كاساجي هدف الفوز باللقب من علامة الجزاء في الشوط الثاني.

وفازت سيدات مازيمبي بجائزة مالية قدرها 600 ألف دولار، فيما حصدت سيدات الجيش الملكي بقيمة 400 ألف دولار.

فيما فازت سيدات مسار بجائزة مالية قدرها 350 ألف دولار بعد احتلال المركز الثالث من المشاركة الأولى.

ويعد صنداونز الأكثر تتويجا باللقب برصيد مرتين ويليه الجيش الملكي ثم مازيمبي بلقب وحيد.

وعلى مستوى الجوائز الفردية فازت حبيبة الطاهر حارس مسار تفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري أبطال إفريقيا سيدات 2024.

كما فاز مسار بجائزة اللعب النظيف في دوري أبطال إفريقيا سيدات.

لمياء بومهدي دوري أبطال إفريقيا للسيدات مازيمبي الوداد الأهلي الزمالك
نرشح لكم
بينهن حبيبة صبري.. 4 لاعبات من مسار في التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا كرة يد - لخوض منافسات أمم إفريقيا.. بعثة منتخب سيدات مصر إلى الكونغو الديمقراطية "إنجاز غير مسبوق".. محمد منصور يشيد بأداء فريق سيدات بدوري أبطال إفريقيا اسكواش - علي فرج وأمينة عرفي يتوجان بلقب سنغافورة المفتوحة سيدات - "صنداونز لم يعرف عنا شيئا".. مدرب مسار يروي قصة البرونزية الإفريقية مازيمبي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا سيدات.. وجائزتان لـ مسار برونزية مصرية تاريخية.. مسار يحصد المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا سيدات الدوري المصري سيدات - الزمالك ينتصر بخماسية.. و14 هدفا في مباراتين وفوز أول لـ المصري
أخر الأخبار
مدرب بلاك بولز: نحن أبطال موزمبيق ونهاجم دائما.. والزمالك أفضل منا ولكن 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
نور أشرف لاعب منتخب الناشئين: التعليم يصنع الفارق مع اللاعب.. وهذا هو قدوتي 21 دقيقة | منتخب مصر
أدهم فريد لاعب منتخب الناشين: هذا اختياري بين الأهلي والزمالك 24 دقيقة | منتخب مصر
زياد أيوب لاعب منتخب الناشئين: قائد المنتخب سحب هواتفنا.. وكنا 7 من الأهلي ولكن 26 دقيقة | الكرة المصرية
عمر العدوي لاعب منتخب الناشين: كنا خارج البطولة ولكن الأهلي علمنا اللعب لآخر دقيقة 28 دقيقة | منتخب مصر
مهند الشامي لاعب منتخب الناشئين: أغلقنا على أنفسنا وهذا ما قلناه بعد الخماسية 31 دقيقة | منتخب مصر
بلال عطية قائد منتخب الناشئين: خماسية المغرب خطفتنا.. وهذا ما فعلته بعدها 34 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم النجعاوي لاعب منتخب الناشئين: خماسية المغرب كانت "صفعة قوية" ولكن ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته