خبر في الجول - بعد رفض استئناف عقوبات الكونفدرالية.. الزمالك يتجه للمحكمة الرياضية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 00:43

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

اتخذ نادي الزمالك خطوة جديدة للتعامل مع ملف العقوبات الموقعة عليه بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيتقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية "كاس" ضد عقوبات نهائي الكونفدرالية.

ويأتي ذلك بعد رفض الاستئناف الذي قدمه أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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ويدفع الزمالك بأنه لم يكن مسؤولا عن الأمور التنظيمية والإجراءات الأمنية للمباراة، بل كانت مسؤولية كاف.

ماذا حدث؟

غرم الاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" الزمالك 200 ألف دولار على خلفية الأحداث التي وقعت أثناء مراسم تسليم كأس الكونفدرالية عقب المباراة النهائية ضد نهضة بركان المغربي في استاد القاهرة.

وإلى جانب غرامة الزمالك تم منعه من حضور الجماهير أربع مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

وكان كاف أعلن في شهر مايو الماضي تحويل الأحداث إلى اللجان المختصة للبت فيما حدث.

وقال كاف آنذاك في بيانه: "يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان الذي أقيم في القاهرة".

وأضاف "قرر الاتحاد الإفريقي تحويل القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث وسلوك نادي الزمالك المصري ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها".

واستأنف الزمالك ضد العقوبات أمام كاف، وتم تحديد 18 نوفمبر موعدا للنظر في الاستئناف، الذي تم رفضه.

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.

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