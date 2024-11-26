مؤتمر مدرب بريست: أسكتنا النقاد في فرنسا.. ولن نعتبر برشلونة مباراة ودية

شدد إريك روي المدير الفني لـ بريست أن فريقه أسكت النقاد في فرنسا بسبب عدم الإيمان بإمكانية تحقيق النتائج الإيجابية.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بريست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي: "الآن نحن على الخريطة ومفاجأة بطولة دوري أبطال أوروبا، ونشعر بالفخر لذلك الأمر".

وأضاف "لا يوجد أي شخص في فرنسا كان يتوقع ما حققناه وأسكتنا النقاد، لدينا الآن 10 نقاط وهذا يرفع الكثير من الضغط علينا".

وأكمل "برشلونة تحدي كبير بالنسبة لنا، أخبرت اللاعبين أن يجب مواصلة الإيمان بأنفسنا، ليس لدينا من نخسره، لن نذهب للعب مباراة كما لو كانت ودية".

وواصل "نريد أن نسبب لبرشلونة مشاكل ونقدم مباراة جيدة، إذا استحوذنا بنسبة 20% فسنصعب اللقاء علينا والتعبير عن أنفسنا".

وأنهى حديثه قائلا: "ربما يجبرنا برشلونة على عدم الاستحواذ، لكن إرادتنا أن نخلق المشاكل له".

ويحتل بريست المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل، فيما يليه برشلونة في المركز السادس بـ9 نقاط من 3 فوز وهزيمة أمام موناكو الفرنسي.