وكيل أحمد حمدي يكشف مستجدات تأهيله من الإصابة وموعد عودته

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

إصابة أحمد حمدي ضد نهضة بركان

كشف حسام حمدي وكيل أعمال وشقيق أحمد حمدي لاعب الزمالك عن مستجدات علاجه وتأهيله من الإصابة.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال حمدي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أحمد حمدي عاد من فترة تأهيل في دبي استمرت لمدة أسبوعين".

وأضاف "من اليوم الأول لجراحة الرباط الصليبي والطبيب وضع له البرنامج العلاجي والتأهيلي ومستوى استجابته للعلاج هو الذي سيحدد موعد عودته".

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وواصل "يتبقى أمام أحمد حمدي المرحلة الأخيرة من التأهيل خارج الملعب ثم في الملعب مع الفريق".

وأكمل "من اليوم الأول لـ أحمد حمدي في الزمالك وهو لا يشعر أنه جديد على الفريق سواء في غرفة الملابس أو في علاقته مع الجماهير".

وأردف "جماهير الزمالك تعامل أحمد حمدي وكأنه من اللاعبين القدامى في الفريق وعلاقتها به رائعة جدا".

وأتم تصريحاته "تعاقد أحمد حمدي مع الزمالك لمدة موسمين ونصف".

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك مطلع عام 2024 وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقي في شهر مايو الماضي.

الزمالك أحمد حمدي
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