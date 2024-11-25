6 مباريات "مجنونة".. المواجهات التي من المتوقع أن يغيب عنها فينيسيوس

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 23:49

كتب : محمد رؤوف

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

يفتقد ريال مدريد خدمات فينيسيوس جونيور نجم الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وكشف ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي في وقت سابق، عن إصابة فينيسيوس في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

وحسب التقارير الإخبارية فإن مدة إصابة الجناح البرازيلي قد تصل إلى 3 أسابيع.

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ووصف فينيسيوس تقويم مباريات الملكي القادمة بالمجنونة عبر حسابه على موقع X.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب صاحب الـ24 عاما عن 6 مباريات في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

والبداية تأتي بمباراة ليفربول التي ستقام يوم الأربعاء المقبل.

وبالإضافة لمباراة ليفربول، سيغيب أيضا عن مباراة خيتافي وأتلتيك بلباو وجيرونا ورايو فايكانو في الدوري الإسباني.

وسيغيب فينيسيوس جولة أخرى في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا.

ويأمل ريال بأن يستعيد فينيسيوس قبل نهائي بطولة إنتركونتيننتال أمام الفائز من الأهلي وبطل ديربي أمريكا بين بطل بطل كوبا ليبرتادوريس وباتشوكا المكسيكي، يوم الأربعاء 18 ديسمبر في الدوحة.

ولعب فينيسيوس 13 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني سجل 8 أهداف وصنع 7، فيما شارك في 4 مباريات بدوري الأبطال سجل خلالهم 4 أهداف، كما شارك في السوبر الأوروبي ونجح في صناعة هدف.

وشارك فينيسيوس في مباراة ليجانيس كاملة مساء الأحد، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.

وانضم فينيسيوس إلى قائمة مصابي ريال مدريد التي تضم داني كافاخال، وديفيد ألابا، وميليتاو، ولوكاس فاسكيز، ورودريجو، وأوريلين تشواميني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة متخلفا عن برشلونة المتصدر بفارق 4 أهداف.

ويحتل الملكي المركز الـ18 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين وهزيمتين.

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