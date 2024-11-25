مؤتمر فونسيكا: هذا رأيي بشأن عدم وجود هوية لـ ميلان.. ولا أهتم بآراء الآخرين

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا مدرب ميلان

تحدث باولو فونسيكا المدير الفني لـ ميلان عن عدم وجود هوية للفريق قبل مباراة سلوفان براتيسلافا.

ويستعد ميلان لمواجهة منافسه سلوفان براتيسلافا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحفي: "أتوقع ألا نستهين بالمنافس، تحدثت مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الفوز".

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وأضاف "هناك شكوك في مشاركة رافاييل لياو، هو لاعب مهم بالنسبة لنا وفي حالة جيدة، من الممكن أن يشارك والعكس كذلك، لكن أثق في جميع اللاعبين".

وأكمل "لعبنا مباريات بشكل جيد أمام الفرق القوية ولم نكن في الموعد ضد الفرق الصغيرة، يجب أن نغير ذلك الأمر".

وتابع "المشجعون لديهم اعتقادهم بشأن مباراة يوفنتوس، لكن نحن كفريق ندرك ما فعلناه بشكل جيد وكذلك السيء، التعادل مع يوفنتوس يعتبر بالنسبة لنا هزيمة، بينما هو انتصار لمنافسين آخرين".

وشدد "إيمرسون رويال تعرض لالتواء في الكاحل ولم يتدرب في اليومين الماضيين، دافيدي كالابريا سيشارك بدلا منه".

وأنهى حديثه قائلا: "ميلان ليس لديه هوية؟ لا أهتم بآراء الآخرين، لكن احترمها، لا أعتقد أن ذلك صحيح، أدرك أن كان بإمكاننا تحقيق أفضل من تلك في بطولة الدوري، لكن إجمالا لا أوافق هذا الرأي".

ويحتل ميلان المركز 20 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل سلوفان الترتيب دون نقاط.

ميلان دوري أبطال أوروبا سلوفان براتيسلافا باولو فونسيكا
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