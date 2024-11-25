محمد زيدان يكشف حقيقة ترويجه لشركة مراهنات

كشف محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق عن حقيقة ترويجه لإحدى الشركات التي تعمل في مجال المراهنات.

وقال زيدان في تصريحاته لقناة المحور: "لم أروج للمراهنات أبدا. أنا مصري ومسلم وأعرف ديني جيدا وأعرف الصواب من الخطأ ولا يمكنني فعل ذلك".

وأضاف "لا أشرب الخمر سواء الآن أو حين كنت لاعبا في الخارج، هذا مبدأ لدي".

وأوضح "أنا وجه إعلاني باعتباري نجم. تأتيني الكثير من العروض الترويجية من داخل وخارج البلاد".

وأكمل "بعض الشركات الألمانية تواصلت معي قبل 6 أشهر للتعاون مع شركة لديها منصة رياضية تروج لمسابقات، وطلبوا مني التوقيع على جوائز وقمصان وكرات يفوز بها الناس من توقع نتائج المباريات".

وواصل زيدان "هذا ما صورته معهم وهذا ما أعلنت عنه، وتم تصويري وأنا أوقع على هذه الجوائز، وهذا شيء تفعله منصات هنا في مصر في مسابقات توقع النتائج".

وتابع "الشركة الألمانية التي تعاقدت معها لا علاقة لها بالكرة المصرية ولا أعرف إن كان لها علاقة بالمراهنات أصلا أم لا، ولكن يستحيل أن أروج لذلك أو أخرج وأقول للطفل: راهن وادفع من أموالك وأموال أهلك لتفوز بهذه الطريقة".

واختتم "كل ما قيل عني لم يكن صحيحا، سواء ملكيتي للشركة أو إحضاري للتراخيص لها أو أن الشركة لها علاقة بمصر".

ماذا حدث؟

نشر محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق ترويجا لإحدى المواقع التي تعمل في مجال المراهنات.

ونفى محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ما يثار بشأن منح شركة مراهنات - التي روج لها محمد زيدان - ترخيصا في مصر.

وشدد الشاذلي أن المراهنات ممنوعة في مصر ويتم حظر أي شركة تمارس المراهنات.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عبر قناة إم بي سي مصر: "وزارة الشباب الرياضة في قوانينها، تحظر أي شركة تمارس المراهنات".

وأوضح "إذا تم إشهار شركة في أي أمر آخر واتضح مساهمتها بأي موقع مراهنات يتم إلغاء إشهارها".

وشدد الشاذلي "غير صحيح منح الموقع الذي روج له محمد زيدان ترخيص لممارسة المراهنات في مصر وهذه شائعات لا أساس لها من الصحة".

وتابع "تم اتخاذ كافة الإجراءات بشأن شركات المراهنات لأنها مخالفة لكل القوانين المصرية، وتم إرسال مخاطبات رسمية بمستندات إلى وزارتي الاتصالات والعدل لاتخاذ القرار القانونية وحجب تلك المواقع".

وأوضح "منذ ظهور إعلان محمد زيدان تم فتح تحقيق من وزارة الشباب والرياضة، ولم نمنح لهذا الموقع أو أي شركة أخرى ترخيص بشأن المراهنات وهذا ممنوع بالدولة".

وأضاف "الأسماء التي تساهم في شركة المراهنات ومحمد زيدان نفسه الذي قام بالترويج للشركة إذا كان له شركة مشهرة حتى لو تعمل بمجال آخر، كان سيتم إلغاء إشهارها".

واختتم محمد الشاذلي تصريحاته "أي شريك أو مساهم أو مراهن بإحدى شركات المراهنات، يتم إلغاء إشهاره فورا وإحالته إلى النيابة العامة".

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمام إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أو بطريقة المساهمة مع شركات أخرى.

وأوضحت في بيان رسمي لها، أن الوزارة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهر المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية، ولم يسبق لها إصدار أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات.

وجاء في البيان: "اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات".

كما أشارت الوزارة أنه سيتم الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، حال المشاركة في تلك الممارسات أو الترويج لها، والتي تخضع لنظام الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح.

واختتم بيان الوزارة: "تهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية".