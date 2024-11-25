تريزيجيه في مواجهة مدربه السابق.. بنشرقي ينقذ الريان من خسارة أمام بيرسوبيليس

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الريان

تعادل الريان مع بيرسيبوليس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة بشكل كامل.

وواجه تريزيجيه مدربه السابق في الأهلي خوان كارلوس جاريدو الذي يقود بيرسيبوليس الإيراني حاليا.

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ودرب المدير الفني الإسباني تريزيجيه في موسم 2014-2015.

ولعب تريزيجيه تحت قيادة جاريدو في 29 مباراة وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.

وتقدم بيرسيبوليس في البداية بهدف عن طريق فارشاد فاراجي من رأسية.

فيما تعادل أشرف بنشرقي لفريقه من رأسية قوية في الدقيقة 58.

وحدث اصطدام قوي بالرأس بين لاعب الريان ومنافسه في بيرسيبوليس في الدقيقة 86 وتوقفت المباراة حتى تم علاج الثنائي.

وصنع تريزيجيه فرصة هدف محقق لروجر جيديش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما وضعه في موقف انفراد بالمرمى وسدد خارج المرمى بقليل.

وبهذا التعادل وصل الريان للنقطة الرابعة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الجانب الآخر ارتفع رصيد بيرسيبوليس للنقطة الثالثة في المركز التاسع.

الريان تريزيجيه أشرف بنشرقي دوري أبطال آسيا للنخبة
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