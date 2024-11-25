تريزيجيه في مواجهة مدربه السابق.. بنشرقي ينقذ الريان من خسارة أمام بيرسوبيليس

تعادل الريان مع بيرسيبوليس بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة بشكل كامل.

وواجه تريزيجيه مدربه السابق في الأهلي خوان كارلوس جاريدو الذي يقود بيرسيبوليس الإيراني حاليا.

ودرب المدير الفني الإسباني تريزيجيه في موسم 2014-2015.

ولعب تريزيجيه تحت قيادة جاريدو في 29 مباراة وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.

وتقدم بيرسيبوليس في البداية بهدف عن طريق فارشاد فاراجي من رأسية.

هدف | بيرسيبوليس الإيراني تقدم 1 - 0 على الريان عبر فرشاد فرجيكوناكداري في الدقيقة 17#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/DQ3RbQJzKr — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 25, 2024

فيما تعادل أشرف بنشرقي لفريقه من رأسية قوية في الدقيقة 58.

هدف | الريان يعادل النتيجة 1 - 1 مع بيرسيبوليس الإيراني عبر بن شرقي في الدقيقة 57#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/SBRGCuFUW1 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 25, 2024

وحدث اصطدام قوي بالرأس بين لاعب الريان ومنافسه في بيرسيبوليس في الدقيقة 86 وتوقفت المباراة حتى تم علاج الثنائي.

وصنع تريزيجيه فرصة هدف محقق لروجر جيديش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما وضعه في موقف انفراد بالمرمى وسدد خارج المرمى بقليل.

وبهذا التعادل وصل الريان للنقطة الرابعة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الجانب الآخر ارتفع رصيد بيرسيبوليس للنقطة الثالثة في المركز التاسع.