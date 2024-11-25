سيميوني: شكرا أتليتكو مدريد على 700 مباراة.. ونحن مستقبل النادي

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

شدد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على أنه سيستمر مع الفريق.

دييجو سيميوني

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة سبارتا براج في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا كل الفرق تلعب ضد بعضها وهو ليس أمرا سهلا والجميع مجبرون على تحقيق الفوز وخاصة على ملعبنا".

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وتابع "يجب أن نتأقلم مع إيقاع المباراة السريع الذي ستبدأ به لأننا سنلعب ضد منافس يضغط بقوة في البداية".

وأضاف "مباراتي الـ 700؟ كنت سعيدا جدا بالأمر وأتمنى الاستمرار في العمل وأن نفكر في مباراة تلو الأخرى".

وأتم "كل الشكر لأتليتكو مدريد على الـ 700 مباراة وكما قلت من قبل هذا النادي لديه مستقبل، الصحفيين يتساءلون دائما ما إذا كنت سأستمر والإجابة هي نعم، لأن النادي لديه مستقبل ونحن مستقبل هذا النادي".

ويحتل أتليتكو مدريد المركز 23 برصيد 6 نقاط، بينما يحتل سبارتا براج المركز 26 برصيد 4 نقاط.

دييجو سيميوني أتليتكو مدريد
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