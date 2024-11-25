مؤتمر ديماركو: مستوى إنتر لم ينخفض.. وسعيد بـ كوريا الذي لا ينطق بكلمة واحدة

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

فيديريكو ديماركو - إنتر ميلان

يرى فيديريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان أن مستوى فريقه لم ينخفض بالمقارنة مع الموسم الماضي، وأيضا عبر عن سعادته بزميله (الصامت) خواكين كوريا.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة منافسه لايبزيج في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "يجب وضع الموسم الماضي جانبا، بدأنا الموسم بشكل جيد ونتواجد في المراكز الأولى في الدوري ونملك 10 نقاط في دوري أبطال أوروبا".

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وأكمل "لا أرى أن المستوى انخفض، نلعب الكثير من المباريات ومن الممكن أن نخسر ونتعادل، أي أمر سوى الفوز يحدث ضجة لأننا إنتر، لكن يجب أن نستمر على هذا المنوال".

وواصل "تواجدي كأكثر لاعب صنعا للفرص نتيجة للعمل الجماعي كلاعبين وجهاز فني، أحاول وضع المهاجمين في أفضل وضعية للتسجيل".

وتابع "لا توجد مداورة في التشكيل في إنتر لأن جميع اللاعبين أقوياء للغاية، هنا يجب أن تبذل قصارى جهدك من أجل القميص".

وشدد "أنا سعيد من أجل خواكين كوريا لأنه يستحق ذلك ويعمل منذ بداية الموسم ولم يعترض أو ينطق بكلمة واحدة عندما لم يلعب الكثير من الدقائق، هذا يجعل غرفة تغيير الملابس صحية".

وأنهى حديثه قائلا: "الفرق تعزز أنفسها في الدوري وإلا لم نتمكن من رؤية جدول الترتيب بهذا الشكل، إنتر قوي ويجب أن نلعب جميع البطولات بنفس الطريقة".

ولعب كوريا أول مباراة له كأساسي ضد هيلاس فيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي وسجل هدفا وصنع هدفين وحصل على جائزة رجل المباراة، وقبلها كان قد شارك في 38 دقيقة فقط طوال الموسم الحالي.

ويحتل إنتر المركز الخامس برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل لايبزيج المركز 32 بدون نقاط.

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