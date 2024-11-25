ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على الغرافة في دوري أبطال آسيا

فاز النصر السعودي على الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا.

سجل كريستيانو رونالدو هدفين في المباراة وتكفل أنجيلو بالهدف الثالث، بينما أحرز خوسيلو هدف الغرافة الوحيد.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 13 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف الغرافة عند النقطة 4 في المركز الثامن.

ووصل رونالدو للهدف رقم 913 خلال مسيرته مع جميع الفرق والمنتخب ليضاعف أرقامه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

الشوط الأول انتهى بدون أهداف مع وجود هدف غير محتسب لرونالدو بداعي التسلل وركلة جزاء لماني تم إلغاؤها بعد العودة لتقنية الفيديو.

في الشوط الثاني وبعد أقل من دقيقة سجل رونالدو الأول للنصر برأسية مستغلا عرضية من سلطان الغنام.

وأضاف أنجيلو الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد مراوغة حارس المرمى بطريقة رائعة.

وسجل رونالدو الثالث في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع الغرافة.

وسجل خوسيلو هدف الغرافة الوحيد بمتابعة لتسديدته التي تصدى لها الحارس.

وحصل سيدو سانو لاعب الغرافة على بطاقة حمراء بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 84.

وسيلعب النصر مباراته الأخيرة بالدور الأول ضد السد على ملعب الأول بارك، بينما يلتقي الغرافة مع الهلال.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت فاز أهلي جدة على العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف.

سجل إيفان توني ثنائية الأهلي في المباراة، بينما أحرز أليخاندرو روميرو هدف العين.

وأصبح أهلي جدة أول فريق يضمن التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.