انتهت دوري أبطال آسيا للنخبة - الريان (1)-(1) بيرسيبوليس
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 20:12
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الريان ضد بيرسيبوليس في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
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انتهت
ق 90+6: جيديش يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما وضعه تريزيجيه في موقف انفراد بالمرمى وسدد خارج المرمى بقليل.
ق 86: إصابة قوية بعد اصطدام بالرأس بين لاعب من الريان وبيرسوبيليس.
ق 58: جووووووووووول بنشرقي من رأسية قوية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 17: جوووووول فرشاد فراجي من رأسية
ضغط متبادل بين الفريقين.
بداية المباراة
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