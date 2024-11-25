انتهت دوري أبطال آسيا للنخبة - الريان (1)-(1) بيرسيبوليس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الريان ضد بيرسيبوليس في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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انتهت

ق 90+6: جيديش يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما وضعه تريزيجيه في موقف انفراد بالمرمى وسدد خارج المرمى بقليل.

ق 86: إصابة قوية بعد اصطدام بالرأس بين لاعب من الريان وبيرسوبيليس.

ق 58: جووووووووووول بنشرقي من رأسية قوية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 17: جوووووول فرشاد فراجي من رأسية

ضغط متبادل بين الفريقين.

بداية المباراة