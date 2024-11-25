مؤتمر لويس إنريكي: بايرن ميونيخ هو أكثر فريق يشبهنا في أوروبا

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن بايرن ميونيخ هو أكثر فريق يشبه فريقه بأوروبا من حيث طريقة اللعب.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ غدا على ملعب أليانز أرينا بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أن بايرن ميونيخ يشبهنا، لأن كلا الفريقين يريدان الضغط والاحتفاظ بالكرة والإحصائيات تقول إننا متشابهان في الدفاع والهجوم وصناعة الفرص، المشكلة هي أن غدا ستكون هناك كرة واحدة ومن يريد امتلاكها يجب أن يعاني".

وتابع "بايرن ميونيخ دائما من المرشحين للتتويج بأي بطولة، لقد توجوا بدوري الأبطال 6 مرات ولذلك هو نادي تاريخي وأقول من جديد هو أكثر نادي يشبهنا في طريقة اللعب وربما معنا مانشستر سيتي، هذه الفرق تحاول استرجاع الكرة بسرعة بعد فقدانها وستكون مباراة مثيرة".

وشدد "غدا سنحاول أن نكون شجعان وسنخاطر ونهاجم وهذه فقط الطريقة التي أريدها ولا أريد أي طريقة أخرى، وإذا كان منافسنا أفضل سنصفق لهم ونحاول أن نعمل من أجل التحسن".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز17 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط.