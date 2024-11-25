تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة بيرسيبوليس

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان

أعلن يونس علي رحمتي المدير الفني لـ الريان تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيرسيبوليس.

وسيواجه الريان خصمه بيرسيبوليس بعد قليل في الجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه) بشكل أساسي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: عميد محاجنة – ديفيد جارسيا – أندري أمارو – مراد ناجي

خط الوسط: تريزيجيه – جولين دي سارت – عبد العزيز حاتم – محمد سراج

خط الهجوم: روجر جيديس – أشرف بنشرقي

ويحتل الريان المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي بيرسيبوليس في المركز العاشر بنقطتين فقط.

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