تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة بيرسيبوليس
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 19:51
كتب : FilGoal
أعلن يونس علي رحمتي المدير الفني لـ الريان تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بيرسيبوليس.
تريزيجيه
النادي : الريان
وسيواجه الريان خصمه بيرسيبوليس بعد قليل في الجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويشارك الدولي المصري محمود حسن (تريزيجيه) بشكل أساسي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: باولو فيكتور
خط الدفاع: عميد محاجنة – ديفيد جارسيا – أندري أمارو – مراد ناجي
خط الوسط: تريزيجيه – جولين دي سارت – عبد العزيز حاتم – محمد سراج
خط الهجوم: روجر جيديس – أشرف بنشرقي
ويحتل الريان المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 3 نقاط.
بينما يأتي بيرسيبوليس في المركز العاشر بنقطتين فقط.
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