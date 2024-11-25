مؤتمر إنزاجي: المنافسون يصرفون الكثير للوصول إلينا.. وعودة ثنائي الفريق للتدريبات

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان أن منافسيه يصرفون الكثير من الأموال للوصول إلى القمة مثل فريقه.

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة منافسه لايبزيج في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "إحصائية شركة أوبتا التي تفيد أننا أفضل فريق العالم جميلة لكنها تظل إحصائية، يجب أن نعمل لإرضاء الجماهير والنادي والتتويج بالبطولات".

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وأضاف "المنافسون أنفقوا الكثير من الأموال وسترغب في الوصول إلى القمة مثل إنتر".

وأكمل "يمكننا أن نلعب بشكل أفضل دائما، أهملنا بعض الشيء في مباراة هيلاس فيرونا الماضية وكان من الممكن أن يكلفنا ذلك الكثير".

وواصل "لايبزيج يستحق أكثر مما حققه من نتائج ضد يوفنتوس وليفربول وأتليتكو مدريد، مركزهم لا يعبر عما يفعلوه في المباريات".

وشدد "لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوجلو خضعا لحصتين تدريبتين وساقيهما غدا، من حسن الحظ أن فرانشيسكو أتشيربي يعاني من تقلص وليس إصابة".

وأكد "أرضية ملعب سان سيرو ليست جيدة الآن وعادة ما يحدث ذلك كل عام في شهري نوفمبر وديسمبر ثم في يناير سيعيدون الملعب جميلا مرة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن أبقى في إنتر طويلا لتنفس هواء سان سيرو ودفعنا دائما من قبل الجماهير".

ويحتل إنتر المركز الخامس برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل لايبزيج المركز 32 بدون نقاط.

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