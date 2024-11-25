بيان - لجنة الحكام تنفي تصريحات المنسوبة لها عن الحالات الجدلية في الدوري

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 19:16

كتب : أحمد الخولي

ياسر عبد الرؤوف

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة ياسر عبد الرؤوف بيانا تنفي خلاله أي تصريحات صدرت منها خلال الأيام السابقة.

وشدد لجنة الحكام على أن أي تصريحات منسوبة لرئيسها ياسر عبد الرؤوف أو أعضائها بشأن الحالات الجدلية في الجولة الثالثة من الدوري غير صحيحة بالمرة.

وجاء بيان لجنة الحكام كالآتي:

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"تابعت لجنة الحكام الرئيسية باهتمام بعض ما تم تداوله ونشره عبر المنصات الإعلامية المختلفة، من تصريحات منسوبة لرئيسها أو لأعضائها، متضمنه آراء شخصية في بعض الحالات التحكيمية، أو قرارات إيقاف لبعض الحكام، أو مناقشات تمت مع حكام الجولة الثالثة للدوري".

"وتنفي لجنة الحكام جملة وتفصيلاً كل ما يثار حول تلك الموضوعات، وتؤكد على ما جاء في البيان الأول للجنة، بأن أي خبر أو معلومة تخص الشأن التحكيمي ستكون من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فقط".

"كما تؤكد اللجنة على احترامها الكامل للسادة الإعلامين شركاء تطوير المنظومة الكروية بشكل عام والتحكيمية بشكل خاص".

"وتهيب لجنة الحكام ببعض الإعلاميين التأكد من المعلومة أو الخبر من مصادرها الرئيسية".

اتحاد الكرة لجنة الحكام ياسر عبد الرؤوف
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