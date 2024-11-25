دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة ينتصر على الترسانة ويواصل مطاردة الكبار

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

أبو قير للأسمدة

حقق أبو قير للأسمدة انتصارا هاما على منافسه الترسانة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات دوري المحترفين.

وسجل أهداف أبو قير للأسمدة كل من محمد عصام ومحمد مجدي ومحمود كشلط.

وعاد أبو قير للأسمدة مرة أخرى لطريق الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية من خصمه كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدف.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - بلدية المحلة يهزم أسوان.. والمقاولون العرب يتقاسم الصدارة دوري المحترفين - الثامن.. استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية دوري المحترفين - دجلة يواصل انتصاراته.. وطنطا يفوز على الداخلية دوري المحترفين - الثامن.. استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية

وعلى الجانب الآخر لم يتمكن الترسانة من الفوز مرة ثانية بعدما هزم لافيينا في الجولة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم أبو قير للأسمدة بالهدف الأول عن طريق محمد عصام في الدقيقة 31 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف محمد مجدي النتيجة في الدقيقة 68 بعد توغل في عمق الملعب ثم سدد بالقرب من منطقة الـ6 ياردات.

واختتم محمود كشلط أهداف فريقه في الدقيةق 69 بعد تسديدة ارتطمت في قدم المدافع وسكنت الشباك.

وبهذا الفوز وصل أبو قير للأسمدة للنقطة 17 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحترفين.

بينما توقف رصيد الترسانة عند النقطة 13 في المركز العاشر.

ويواصل أبو قير للأسمدة مطاردة الثلاثي وادي دجلة والمقاولون العرب والمصرية للاتصالات.

ويتصدر وادي دجلة جدول الترتيب بـ20 نقطة بالتساوي مع المقاولون، بينما يحتل المصرية للاتصالات المركز الثالث بـ18 نقطة.

أبو قير للأسمدة دوري المحترفين الترسانة محمود كشلط
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غياب أوجولا وسامي.. وتواجد الكرتي لمواجهة ساجرادا بيان - لجنة الحكام تنفي تصريحات المنسوبة لها عن الحالات الجدلية في الدوري قبل مباراة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية كوت ديفوار في نفس تاريخ لقاء الأحمر وسموحة.. كاف يعلن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد كأس مصر – مفاجآت في نتائج اليوم الثالث من الدور التمهيدي.. وإلغاء مباراة الفيوم دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالطاقم الأساسي أمام استاد أبيدجان الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز والقنوات الناقلة مران الزمالك - عودة صبحي.. وتعليمات خاصة لـ زيزو قبل مواجهة بلاك بولز
أخر الأخبار
مؤتمر ديماركو: مستوى إنتر لم ينخفض.. وسعيد بـ كوريا الذي لا ينطق بكلمة واحدة 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - غياب أوجولا وسامي.. وتواجد الكرتي لمواجهة ساجرادا 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على الغرافة في دوري أبطال آسيا ساعة | آسيا
مباشر دوري أبطال آسيا للنخبة - الريان (1)-(1) بيرسيبوليس.. جوووووول بنشرقي ساعة | آسيا
مؤتمر لويس إنريكي: بايرن ميونيخ هو أكثر فريق يشبهنا في أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة بيرسيبوليس ساعة | آسيا
مؤتمر إنزاجي: المنافسون يصرفون الكثير للوصول إلينا.. وعودة ثنائي الفريق للتدريبات ساعة | الكرة الأوروبية
بيان - لجنة الحكام تنفي تصريحات المنسوبة لها عن الحالات الجدلية في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 3 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته 4 مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل