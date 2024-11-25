دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة ينتصر على الترسانة ويواصل مطاردة الكبار

حقق أبو قير للأسمدة انتصارا هاما على منافسه الترسانة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات دوري المحترفين.

وسجل أهداف أبو قير للأسمدة كل من محمد عصام ومحمد مجدي ومحمود كشلط.

وعاد أبو قير للأسمدة مرة أخرى لطريق الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية من خصمه كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر لم يتمكن الترسانة من الفوز مرة ثانية بعدما هزم لافيينا في الجولة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم أبو قير للأسمدة بالهدف الأول عن طريق محمد عصام في الدقيقة 31 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

جوووووول.. بلمسة سحرية محمد عصام يسجل الهدف الأول لفريق أبو قير للأسمدة في مرمى الترسانة (الترسانة 0 - 1 أبو قير للأسمدة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/lvCkezfFgO — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 25, 2024

وضاعف محمد مجدي النتيجة في الدقيقة 68 بعد توغل في عمق الملعب ثم سدد بالقرب من منطقة الـ6 ياردات.

واختتم محمود كشلط أهداف فريقه في الدقيةق 69 بعد تسديدة ارتطمت في قدم المدافع وسكنت الشباك.

في دقيقتين.. أبو قير للأسمدة يصعق الترسانة بالهدفين الثاني والثالث⚽🔥 pic.twitter.com/zu1vQReo1l — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 25, 2024

وبهذا الفوز وصل أبو قير للأسمدة للنقطة 17 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحترفين.

بينما توقف رصيد الترسانة عند النقطة 13 في المركز العاشر.

ويواصل أبو قير للأسمدة مطاردة الثلاثي وادي دجلة والمقاولون العرب والمصرية للاتصالات.

ويتصدر وادي دجلة جدول الترتيب بـ20 نقطة بالتساوي مع المقاولون، بينما يحتل المصرية للاتصالات المركز الثالث بـ18 نقطة.