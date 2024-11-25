مؤتمر هاري كين: الفرق لم تعتد على نظام دوري الأبطال الجديد حتى الآن

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 18:59

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - أينتراخت فرانكفورت - عمر مرموش - هاري كين

يرى هاري كين لاعب بايرن ميونيخ أن الاهتمام بالدوري الألماني في إنجلترا يزداد بسبب مستوى الفرق بالبطولات الأوروبية.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال كين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "انتقادات عدم التسجيل ضد الفرق الكبيرة؟ هذا خارج السياق، إذا نظرت إلى الموسم الماضي لقد سجلت ضد دورتموند وشتوتجارت وأحاول التسجيل في كل مباراة وأن أساعد الفريق ولدينا مباراة كبيرة ولن أقيم أدائي فقط بالأهداف وإذا فزنا في 3 مباريات دون أن أسجل سأكون سعيدا أيضا".

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وواصل "نحن غير معتادين على وضعنا الحالي في دوري الأبطال ولكن لا أعتقد أن أي فريق قد اعتاد على النظام الحالي بعد ويجب أن نفوز بالمباريات المقبلة لنتأهل ضمن أول 8".

وتابع "أتمنى أن يستمر موسيالا هنا لمدة طويلة، هو لاعب رائع ولديه صفات مميزة وأصبح يسجل العديد من الأهداف حتى أنه سجل بالرأس ولديه القدرة على إنتاج الأهداف بأرقام أكبر".

وعن الفارق بين كومباني وتوخيل قال: "كنا نضغط مع توخيل في وسط الملعب بشكل أكبر، أما الآن نضغط من الأمام ونحاول الاحتفاظ بالاستحواذ؟، كل مدرب لديه طريقته الخاصة ومباراة الغد ستكون مختلفة لأن باريس سان جيرمان مميز بالكرة".

وشدد "لقد مرت فترة طويلة منذ أن شعرت أنني جيد مثل الآن وأرقامي أيضا جيدة جدا وأرقامي زادت منذ انضمامي لبايرن وأتمنى أن تستمر كذلك".

وأضاف "لا يمكنني تسجيل الأهداف دون اللاعبين من حولي الذين يخلقون المساحات، لدينا جودة كبيرة، أحب أن أخرج من منطقة الجزاء لأترك المساحة لزملائي ونحن نفهم بعضنا بشكل جيد والموسم يتحسن مع مروره وأتمنى أن تكون الأمور جيدة أيضا غدا".

وأتم "الدوري الألماني يتحسن، أنظر إلى البطولات الأوروبية وكيف تؤدي الفرق الألمانية ستراهم مبهرين والاهتمام بالدوري الألماني في إنجلترا يزداد".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز17 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط.

هاري كين دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ
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