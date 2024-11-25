في نفس تاريخ لقاء الأحمر وسموحة.. كاف يعلن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 18:49
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وكشف كاف عبر موقعه الرسمي عن تحديد يوم 22 ديسمبر المقبل موعدا للمباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الثالثة لدور المجموعات.
وهو نفس اليوم المحدد فيه مباراة الأهلي ضد سموحة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وتم تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بسبب مشاركة الأحمر في كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) يوم 14 ديسمبر.
وفي حالة فوز الأهلي سيلعب نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر أيضا.
ويستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، ويعلق عليها علي محمد علي.
نرشح لكم
بيان - لجنة الحكام تنفي تصريحات المنسوبة لها عن الحالات الجدلية في الدوري بيان - وزارة الرياضة: لم يسبق لنا إشهار أي شركة مراهنات.. واتخذنا إجراءات لحجب تلك المواقع جدو ينتقد تصريحات رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن أزمة رمضان صبحي مؤتمر يورتشيتش: يجب أن يبدأ يبراميدز بفوز.. ولا أتفق مع تصريحات مدرب ساجرادا قمصان يكشف موعد عودة وسام أبو علي وداري ومعلول حازم خميس يكشف آخر مستجدات قضية رمضان صبحي وعينة المنشطات قمصان: نهائي القرن أفضل ذكرى في حياتي.. وموسيماني حذر مسبقا من هدف شيكابالا يانكون: جهزت حقائبي حين رحل فايلر وهذا من أوقفني.. وهكذا عشنا كابوسا قبل نهائي القرن