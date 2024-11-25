في نفس تاريخ لقاء الأحمر وسموحة.. كاف يعلن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - الاتحاد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكشف كاف عبر موقعه الرسمي عن تحديد يوم 22 ديسمبر المقبل موعدا للمباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وهو نفس اليوم المحدد فيه مباراة الأهلي ضد سموحة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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وتم تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بسبب مشاركة الأحمر في كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) يوم 14 ديسمبر.

وفي حالة فوز الأهلي سيلعب نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر أيضا.

ويستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، ويعلق عليها علي محمد علي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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