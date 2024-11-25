مؤتمر كومباني: الانتقادات لا تهمني.. وقائمة سان جيرمان ليست الأضعف لهم

شدد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على أن الانتقادات التي يتعرض لها لا تهمه على الإطلاق.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بافلوفيتش لن يتواجد ضد باريس سان جيرمان لأنه غير جاهز بعد، هو يسير بشكل جيد ولكنه لا يزال بحاجة لبعض الوقت".

وواصل "لا يمكنني القول متى يمكنه العودة، فلم نتوقع عودته قبل يناير ولكن بافلوفيتش والجهاز الطبي عملا بشكل جيد وصار من الممكن أن يعود أسرع. المهم ألا نضغط عليه كثيرا، حيث يجب أن يعود جاهزا بنسبة 100%، وهذا ليس في الأسبوع الحالي".

وتابع "سنلعب غدا ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا، ربما ضمن أفضل 10. لديهم جودة فردية ومدرب جيد جدا ولديهم السرعة والقدرات بالكرة، وكلا الفريقين يريدان تحقيق الفوز. المباراة على ملعبنا والفوز ضرورة بالنسبة لنا".

وعمن سيلعب بشكل أساسي في الهجوم قال: "دورنا هو جمع المعلومات بقدر المستطاع لاتخاذ القرار، وهذا ينطبق على جميع المراكز وليس الهجوم فقط".

وأضاف "قبل مباراة برشلونة كنا نحافظ على شباكنا وحافظنا على الهدوء وكان الموسم يسير جيدا. كنا نعلم أنه ليس مثاليا ولكن الفريق كان يقاتل، ثم جاءت مباراة برشلونة ومن المهم لنا أن نتعلم من تلك اللحظات، والآن نحن نتطلع للمباراة المقبلة".

وأكمل "الانتقادات لا تهمني أبدا ولن تهمني في المستقبل والمهم فقط كيف يعيش الفريق ويتطور على الجانب الفردي على الرغم من أن جميع اللاعبين كبار، نحن لا نفرق بين المباريات كلها صعبة ومباراة الغد بمثابة فرصة لنظهر شيء خاص للجماهير".

وشدد "عندما تفوز في 3 مباريات بدوري الأبطال تتأهل ولكن عندما تفوز بـ 6 تتواجد في أول 8 مراكز، وبالنظر إلى الجدول الحالي فهو صعب جدا. بعض الفرق يتبقى لها 4 مباريات صعبة وبعضهم لديه مباريات أسهل، نتحدث دائما حول ضرورة الوصول ضمن أول 8 ونتطلع للصدارة وهدفنا الأساسي هو الفوز على باريس سان جيرمان".

وأردف "بكل تأكيد قائمة باريس سان جيرمان ليست الأضعف لهم في السنوات الأخيرة لأنها تحتوي على العديد من المواهب، وبعضهم سيصل إلى مستوى كبير جدا في السنوات المقبلة وهم فريق جماعي جيد للغاية".

وأتم "في مثل هذه المباريات الأمر لا يتعلق فقط بالضغط ولكن كل شيء يجب أن يكون صحيحا. لدينا نقاط قوتنا ونريد استخدامهم".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز17 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز 25 برصيد 4 نقاط.