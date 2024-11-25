كأس مصر – مفاجآت في نتائج اليوم الثالث من الدور التمهيدي.. وإلغاء مباراة الفيوم

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 18:36

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

استكملت مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر في يومها الثالث.

وألغيت مباراة الفيوم ضد أهلي الغرق التي كان من المقرر أن تقام على ملعب كلية الزراعة، لكن رفض إدارة الاستاد إقامة اللقاء بسبب إصلاحات.

ولم يتمكن الفيوم من توفير ملعب بديل حتى حضر الفريقين للملعب وتم إلغاء المباراة.

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وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

جنوب سيناء 2-2 شربين (فوز جنوب سيناء 5-4 بركلات الترجيح)

بورفؤاد 0-0 بورتو السويس (فوز بورتو 5-4 بركلات الترجيح)

اتحاد الشرطة 0-0 إيسترن أليكس (فوز إيسترن 5-4 بركلات الترجيح بقيادة عبد الحليم علي)

نجوم مصر 0-0 سيلا (فوز سيلا بركلات الترجيح)

الشمس 2-0 إسكو

الواسطى 3-0 مركز شباب سنورس

النجوم 3-0 مركز شباب بطا

مصر للمقاصة 0-0 جولدن جيت (فوز جولدن 3-1 بركلات الترجيح)

ليفيلز 0 ـ 0 المعادي واليخت (فوز المعادي 4-2 بركلات الترجيح)

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