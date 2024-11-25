مؤتمر مارتينيز: غياب يامال لا يعني الخسارة.. وموقفي من مصيدة التسلل وغضب فليك

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

إنييجو مارتينيز - برشلونة

يرى إنييجو مارتينيز لاعب برشلونة أن غياب لامين يامال نجم الفريق بسبب الإصابة لا يعني الخسارة أو تحقيق نتائج سلبية.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بريست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الإسباني في المؤتمر الصحفي: "كان من الصعب علي إدراك ما حدث ضد سيلتا فيجو، لأننا تحكمنا في مجريات المباراة إلى حد ما".

أخبار متعلقة:
سبورت: التراخي وغياب يامال.. فليك يحدد أسباب تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو رقم قياسي لن يتمكن برشلونة من حمايته.. ريال مدريد على موعد مع التاريخ ريال مدريد ينتصر على ليجانيس ويقلص الفارق مع برشلونة بعد أكثر من 4 شهور.. برشلونة يستعيد أراوخو

وأضاف "من الطبيعي أن يشعر هانز فليك بالغضب بعد المباراة، لكن هذه الأمور تحدث في كرة القدم".

وشدد "لا أفكر في تجديد العقد، لأن تلك الأشياء تتسبب في تشتيت التركيز، جميع الأطراف ستكون سعيدة بما سيحدث، أركز على الفترة الحالية فقط".

وأكمل "لا أرى أي شيء غريب في عدم استدعائي لمنتخب إسبانيا، من يلعب يفوز والمدرب يريد تقليل معدل الأعمار، لا أشعر بالغضب ولا يجب أن أشعر بذلك بسبب عدم الانضمام للمنتخب".

وأكد "غياب لامين يامال بسبب الإصابة لا يعني أننا سنخسر، لكن نعلم إمكانياته وما يمكن أن يضيفه لنا".

وتابع "مصيدة التسلل؟ خصومنا يحللون مبارياتنا كما نفعل نحن، لكن الأمر يكمن في كيفية تطبيق ذلك وبالطريقة والكثافة، إذا ضغطنا بشكل عالي للغاية فمن الصعب أن يلعب الخصم كرات خلف ظهورنا، عندما خفضنا من الضغط ضد سيلتا فيجو وريال سوسيداد صنع لاعبيهم فرص خطيرة".

وتعادل برشلونة أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما في الدوري الإسباني، رغم تقدمه في النتيجة حتى الدقيقة 84، ليتلقى هدفين في الدقيقتين 84، و86 لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويحتل بريست المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل، فيما يليه برشلونة في المركز السادس بـ9 نقاط من 3 فوز وهزيمة أمام موناكو الفرنسي.

برشلونة بريست إنييجو مارتينيز دوري أبطال أوروبا لامين يامال
نرشح لكم
مؤتمر إنزاجي: المنافسون يصرفون الكثير للوصول إلينا.. وعودة ثنائي الفريق للتدريبات قائمة ريال مدريد ضد ليفربول – عودة فاسكيز وغياب فينيسيوس للإصابة جوارديولا: مسؤوليتي الآن إيجاد طريقة للفوز.. وكان يجب أن يحدث ما نمر به هامبورج يدرس التعاقد مع فان نيستلروي.. ومنافسة من ليستر "كما لو كان عمره 20".. دي خيا يتصدى لفرصة ثلاثية ويحافظ على فوز فيورنتينا سبورت: التراخي وغياب يامال.. فليك يحدد أسباب تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو ماركا: "نظارات تنقلك إلى الملعب".. مفاوضات بين ريال مدريد وأبل التشيرينجيتو: ريال مدريد يخطط لضم زوبيميندي
أخر الأخبار
تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة بيرسيبوليس 9 دقيقة | آسيا
مؤتمر إنزاجي: المنافسون يصرفون الكثير للوصول إلينا.. وعودة ثنائي الفريق للتدريبات 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - لجنة الحكام تنفي تصريحات المنسوبة لها عن الحالات الجدلية في الدوري 44 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة ينتصر على الترسانة ويواصل مطاردة الكبار 55 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مباراة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية كوت ديفوار 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر هاري كين: الفرق لم تعتد على نظام دوري الأبطال الجديد حتى الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
في نفس تاريخ لقاء الأحمر وسموحة.. كاف يعلن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كومباني: الانتقادات لا تهمني.. وقائمة سان جيرمان ليست الأضعف لهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته