مؤتمر مارتينيز: غياب يامال لا يعني الخسارة.. وموقفي من مصيدة التسلل وغضب فليك

يرى إنييجو مارتينيز لاعب برشلونة أن غياب لامين يامال نجم الفريق بسبب الإصابة لا يعني الخسارة أو تحقيق نتائج سلبية.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه بريست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الإسباني في المؤتمر الصحفي: "كان من الصعب علي إدراك ما حدث ضد سيلتا فيجو، لأننا تحكمنا في مجريات المباراة إلى حد ما".

وأضاف "من الطبيعي أن يشعر هانز فليك بالغضب بعد المباراة، لكن هذه الأمور تحدث في كرة القدم".

وشدد "لا أفكر في تجديد العقد، لأن تلك الأشياء تتسبب في تشتيت التركيز، جميع الأطراف ستكون سعيدة بما سيحدث، أركز على الفترة الحالية فقط".

وأكمل "لا أرى أي شيء غريب في عدم استدعائي لمنتخب إسبانيا، من يلعب يفوز والمدرب يريد تقليل معدل الأعمار، لا أشعر بالغضب ولا يجب أن أشعر بذلك بسبب عدم الانضمام للمنتخب".

وأكد "غياب لامين يامال بسبب الإصابة لا يعني أننا سنخسر، لكن نعلم إمكانياته وما يمكن أن يضيفه لنا".

وتابع "مصيدة التسلل؟ خصومنا يحللون مبارياتنا كما نفعل نحن، لكن الأمر يكمن في كيفية تطبيق ذلك وبالطريقة والكثافة، إذا ضغطنا بشكل عالي للغاية فمن الصعب أن يلعب الخصم كرات خلف ظهورنا، عندما خفضنا من الضغط ضد سيلتا فيجو وريال سوسيداد صنع لاعبيهم فرص خطيرة".

وتعادل برشلونة أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما في الدوري الإسباني، رغم تقدمه في النتيجة حتى الدقيقة 84، ليتلقى هدفين في الدقيقتين 84، و86 لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويحتل بريست المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل، فيما يليه برشلونة في المركز السادس بـ9 نقاط من 3 فوز وهزيمة أمام موناكو الفرنسي.