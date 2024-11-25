مؤتمر دي بروين: أشعر بالإحباط لعدم قدرتي على مساعدة سيتي في هذه الظروف

يشعر كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي بالإحباط لعدم قدرته على مساعدة فريقه في تخطي النتائج السلبية بالشكل الأمثل.

ويعود مانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء عندما يستضيف فينورد، بعدما خسر المباريات الـ5 الأخيرة في سابقة تحدث لأول مرة.

وقال دي بروين في مؤتمر صحفي: "مستقبلي مع مانشستر سيتي؟ لا أعرف بصراحة. كانت المحادثات ستتواصل ولكن لسوء الحظ تعرضت للإصابة".

وأوضح "أنا سعيد في مانشستر سيتي، أريد فقط أن ألعب كرة القدم مرة أخرى وسنرى المستقبل، ستبدأ المفاوضات يوما ما، وإذا لم تبدأ فسيكون هذا هو موسمي الأخير".

وأضاف "ما حدث العام الماضي انتهى، عدت وأعتقد أنني قدمت أداء جيدا. لعبت الكثير من المباريات وخسرت مباراة واحدة فقط الموسم الماضي، وهي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وغاب لاعب وسط سيتي 5 أشهر من الموسم الماضي بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابة في العضلة الضامة، لكنه عاد ليسهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.

وتابع "عندما عدت شعرت بحالة رائعة في أول 5 مباريات، ثم شعرت بألم بسيط ضد برينتفورد لم أتخيل أنه خطير، لكنه انتهى ليكون أسوأ بكثير مما توقعت، كانت فترة محبطة، لكنني أشعر بتحسن".

وأكمل البلجيكي "أستطيع مساعدة الفريق، لكن هناك حدود لما يمكنني القيام به من خارج الملعب".

وشدد "كان الأمر محبطا لأنني أعلم أنه إذا كنت أشعر بحالة جيدة، كنت سأتمكن من مساعدة الفريق، لكن لم أستطع فعل ذلك".

وكشف "كنت أتدرب إلى حد ما، ولكن هناك أشياء معينة لم أستطع القيام بها وهذا شعور غير جيد".

وأوضح دي بروين "كانت هناك آلام في أسفل الفخذ كلما حاولت التسديد، وكان الألم يزداد".

واستمر "كنت أحاول إيجاد بعض الطرق للتعافي واستعادة قوتي، لكن استغرق الأمر وقتا طويلا حتى أشعر بتحسن".

واستطرد "تحسنت حالتي فقط يوم الجمعة، لا أعرف السبب، لكن في الأيام القليلة الماضية شعرت بتحسن وأتمنى أن يستمر التحسن".

وعن نتائج فريقه السلبية، قال كيفن "الأمور كانت فوضوية بعض الشيء. كان هناك لاعبون لا يجب أن يشاركوا بسبب الإصابات لكنهم لعبوا على أي حال".

وأتم "قبل مباراة توتنام، بدا الوضع جيدا، ثم جاءت الخسارة. الجميع يشعر بالإحباط بسبب خسائر الفريق، لكن علينا أن نتقبل الوضع وننظر للأمام".

ويحتل سيتي المركز العاشر في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

بينما يحتل فينورد المركز الـ21 برصيد 6 نقاط.

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