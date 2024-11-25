مؤتمر فليك: غياب بالدي عن مباراة بريست.. وهذه أخطاء مباراة سيلتا فيجو

أكد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، أنه يمتلك فريق قوي وهو الأصغر في الدوري الإسباني، موضحا أن الطريق لن يكون دائما سلسا.

وتعادل برشلونة أمام مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما في الدوري الإسباني، رغم تقدمه في النتيجة حتى الدقيقة 84، ليتلقى هدفين في الدقيقتين 84، و86 لتنتهي المباراة بالتعادل.

وقال فليك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة ستاد بريست الفرنسي مساء الثلاثاء: "فريق بريست قوي، جيدون في الكرات الثابتة، يجب أن نستحوذ ونتحكم في المباراة".

وعن التعادل في الليجا، أوضح فليك: "كان يجب أن ندافع بشكل أفضل أمام سيلتا فيجو بعد تلقينا بطاقة حمراء، لا يتعين علينا دائما اللعب بهذه السرعة، في بعض الأحيان يكون كافيا السيطرة على الكرة والدفاع جيدًا"

وأضاف: "لدينا فريق شاب ومن الطبيعي أن نواجه بعض المواقف مثل مباراة سيلتا فيجو، الأهم هو التعلم من ذلك".

وعن الأجواء في مباراة سيلتا فيجو، علق: "في الدوري الإسباني هناك مباريات صعبة للغاية والجماهير رائعة، الأجواء في فيجو كانت متوترة، وهذا ليس عذرا يجب أن نستمر في العمل".

وعن موقف أليخاندرو بالدي ظهير أيسر برشلونة، قال فليك: "بالدي كان يعاني من مشكلة عضلية، ولذلك قررنا إراحته، ولن يتواجد في مباراة بريست، أتمنى أن نستعيده بعدها".

ويحتل بريست المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 10 نقاط من 3 فوز وتعادل، فيما يليه برشلونة في المركز السادس بـ9 نقاط من 3 فوز وهزيمة أمام موناكو الفرنسي.