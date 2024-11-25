دوري NBA – فوز مثير لـ بوسطن على مينيسوتا.. وميامي يهزم دلاس في الوقت الإضافي

واصل بوسطن سيلتيكس حامل لقب دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA نتائجه المميزة وفاز على مينيسوتا تمبرولفز بنتيجة 107-105.

وانتصر بوسطن في مباراة مثيرة تألق فيها ثنائي الفريق جايسون تايتوم وجيلين براون.

وسجل تايتوم 26 نقطة في المباراة، أما جيلين براون سجل 29 نقطة.

على الجانب الآخر لم يكن تألق أنتوني إدواردز نجم مينيسوتا كافيا لتحقيق الفوز.

وسجل إدواردز 28 نقطة وأكمل 9 متابعات و7 تمريرات مساعدة.

في مباراة أخرى مثيرة انتصر ميامي هيت على دالاس مافريكس بعدما ذهبت المواجهة إلى الوقت الإضافي بسبب التعادل، لتنتهي بفوز ميامي 123-118.

وقاد تألق جيمي باتلر فريقه ميامي هيت للفوز بعدما سجل 33 نقطة. بينما غاب لوكا دونشيتش نجم دالاس عن المباراة.

على الجانب الآخر لم يكن تألق الثلاثي بي جي واشنطن وكايري إيرفينج وناجي مارشال كافيا لتحقيق الفوز.

وفاز أيضا بروكلين نيتس على سكرامنتو كينجز 108-103.

واستكمل كليفلاند كافاليرز انطلاقته المميزة وفاز على تورنتو رابترز بنتيجة 122-108، ليحقق الانتصار رقم 17 له منذ انطلاق الموسم مقابل هزيمة واحدة.

ويستمر كليفلاند في تصدر المنطقة الشرقية ويأتي بعده بوسطن سيلتيكس في المركز الثاني ثم أورلاندو ماجيك في المركز الثالث.

وفي المنطقة الغربية يتصدر جولدن ستيت واريورز ويليه أوكلاهوما سيتي ثاندرز في المركز الثاني، ثم هيوستن روكيتس في المركز الثالث.