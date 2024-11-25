دوري المحترفين - بلدية المحلة يهزم أسوان.. والمقاولون العرب يتقاسم الصدارة

نجح بلدية المحلة في تحقيق الفوز على أسوان بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وتغلب المقاولون العرب على ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتقاسم صدارة دوري المحترفين.

وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 20 نقطة من تسع مباريات ليتقاسم الصدارة مع وادي دجلة.

وسجل إسلام رجب هدف بلدية المحلة الوحيد أمام أسوان، ليرتفع رصيد الفريق إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وتعادل القناة سلبيا مع لافيينا، بينما تغلب بترول أسيوط على المنصورة بهدف دون مقابل سجله محمد عيد.

ويواصل المنصورة السقوط ليتجمد رصيده عند نقطتين.

كما انتصر المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل لذئاب الجبل، محمد ماجد هدفين وتشارلز هدف بينما سجل لديروط كل من محمود عجيب وهدف ذاتي.

وتختتم منافسات الجولة بمواجهة بين الترسانة وأبو قير للأسمدة.