انتهت دوري المحترفين - الترسانة (0)-(3) أبو قير للأسمدة

يستضيف الترسانة فريق أبو قير للأسمدة في ختام منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري المحترفين.

ويحتل الترسانة المركز الثامنة برصيد 13 نقطة بينما أبو قير للأسمدة خامسا بـ 14 نقطة.

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انتهت

ق 69: جووووووول محمود كشلط بعد تسديدة ارتطمت في قدم المدافع وسكنت الشباك.

ق 68: جووووووووول محمد مجدي بعد توغل في عمق الملعب ثم سدد بالقرب من منطقة الـ6 ياردات.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 31: جووووووووول محمد عصام بعد تسديدة أرضية.

انطلاق المباراة