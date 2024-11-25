مؤتمر جوارديولا: هذه الفترة الصعبة ستمر.. السماء ستمطر غدا

يثق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في قدرة فريقه على تحقيق أشياء جيدة للغاية هذا الموسم على الرغم من الانخفاض الأخير في النتائج.

ويعود مانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء عندما يستضيف فينورد، بعدما خسر المباريات الـ5 الأخيرة في سابقة تحدث لأول مرة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "أشعر أننا سنفعل أشياء جيدة للغاية هذا الموسم، أنا لا استسلم".

وأضاف المدرب الإسباني "أعتقد أننا نستحق بعض الصبر عندما نخسر المباريات".

وشدد "ما أريده هو التزام اللاعبين بمواصلة القيام بما يتعين علينا القيام به".

وأكمل "من الصعب للغاية الدفاع عن النجاح الذي حققناه، ولهذا السبب أشعر بالارتياح تماما".

وأوضح "نحن بحاجة إلى الفوز بمباراة واحدة. نحتاج إلى مزيد من التركيز".

وخسر سيتي 3 مباريات في الدوري، وواحدة في دوري الأبطال ومثلها في كأس رابطة المحترفين.

ويعتقد بيب أن "هذه الفترة الصعبة ستمر، السماء ستمطر غدا، الحياة مستمرة".

واستدرك "في بداية الموسم، كنا في المركز الأول بالدوري الإنجليزي، ونحن الآن في المركز الثاني، لا يتعلق الأمر بالنتائج في الوقت الحالي، بل يتعلق بالأداء".

واستمر "هل هناك فريق واحد في العالم لا يهبط مستواه؟. لا يمكنني إلقاء اللوم على لاعب واحد هنا".

وتابع "هناك الكثير من العوامل التي تسببت في هذا المستوى، إذا كان سببًا واحدًا سأقبله، لكن الأمر ليس بهذه البساطة".

وأتم "نحن نستعد للمباراة التالية، وسنحاول الفوز على فينورد. لا أعرف أي شيء آخر لأقوله".

ويحتل سيتي المركز العاشر في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

بينما يحتل فينورد المركز الـ21 برصيد 6 نقاط.