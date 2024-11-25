مران الزمالك - عودة صبحي.. وتعليمات خاصة لـ زيزو قبل مواجهة بلاك بولز

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 16:23

كتب : FilGoal

زيزو - جوزيه جوميز - أحمد مجدي

خاض الزمالك مرانه اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وعقد البرتغالي جوزيه المدير الفني للزمالك، جلسة مع أحمد مصطفى "زيزو" في حضور أحمد مجدي مدرب الفريق المساعد، قبل انطلاق المران.

ومنح جوميز تعليمات فنية لزيزو، واطمأن على حالته بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في أحداث الشوط الثاني.

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وخاض عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق تدريبات منفردة قبل انطلاق المران الجماعي للحفاظ على المرونة الجسدية ورفع معدلات لياقته البدنية.

ويشارك عبد الله السعيد صاحب الـ39 عاما أساسيا في تشكيل الفريق، حيث لعب 3 مباريات في الدوري، ومباراتين في كأس السوبر المصري، ومباراة السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى مباراتي الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية.

وقام الجهاز الفني بتصعيد محمد عبد الفتاح حارس مرمى مواليد 2005 للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

وانتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق، في التدريبات الجماعية، بعد شكواه من إصابة بآلام أسفل الظهر قبل مباراة المصري ليتم استبعاده من المباراة.

وشارك صبحي في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى برفقة كل من محمد عواد ومحمود الشناوي، ومحمد عبد الفتاح، تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس.

كما تواجد أحمد حمدي لاعب الفريق، في التدريبات، وخضع لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، وركض خفيف حول الملعب على هامش المران، تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال.

ويخضع حمدي لبرنامج تأهيلي خاص تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بعد انتهائه من المراحل الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به عقب خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

ويستضيف الزمالك منافسه بلاك بولز في تمام التاسعة مساء الأربعاء على استاد القاهرة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.

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