اسكواش - استمرار صدارة فرج ونور الشربيني.. وتصنيف مميز لـ أمينة عرفي

واصل الثنائي علي فرج ونور الشربيني تصدر التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش.

بينما تقدمت أمينة عرفي لأفضل تصنيف في تاريخها بعد الوصول للمركز التاسع.

وحققت أمينة عرفي لقب سنغافورة المفتوحة للاسكواش والتي اختتمت أمس الأحد.

وتعتبر تلك البطولة هي الأكبر في مسيرة أمينة عرفي التي حققت لقب من بطولات الفئة الذهبية للمرة الأولى.

كما توج علي فرج لاعب وادي دجلة بلقب بطولة سنغافورة المفتوحة.

أما طارق مؤمن فحقق لقب بطولة قطر المفتوحة بعد الفوز على زميله علي أبو العينين.

وشهد تصنيف السيدات تواجد 5 لاعبات من مصر ضمن أفضل 10 لاعبات، إذ تتصدر نور الشربيني الترتيب ومن خلفها نوران جوهر وهانيا الحمامي على الترتيب.

أما روان العربي فتحتل المركز الثامن وتليها أمينة عرفي في المركز التاسع.

بينما في تصنيف الرجال يتواجد 5 مصريين أيضا ضمن أفضل 10 لاعبين.

ويتصدر علي فرج التصنيف العالمي ويليه مصطفى عسل في المركز الثاني ثم مازن هشام بالمركز الخامس.

بينما كريم عبد الجواد في المركز السابع، وتقدم طارق مؤمن مركزا ليتواجد في المركز الثامن.