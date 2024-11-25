انتخابات اليد - شكوى لـ الأولمبية بعد إضافة أعضاء جدد.. واللجنة المؤقتة: "شائعات"

تقدم خالد فتحي المرشح لمنصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بشكوى رسمية إلى اللجنة الأوليمبية اختصم فيها محمد الأمين رئيس اللجنة المعينة لإدارة اتحاد اليد بصفته.

وسرد فتحي في بيان له، تفاصيل شكواه الذي اعترض فيها على مخالفة ارتكبها الاتحاد المصري لكرة اليد في كشف أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد كرة اليد يوم 13 ديسمبر المقبل.

وذكر المرشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة خالفت نص لائحة النظام الأساسي الخاصة باعتماد انضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية.

وأكمل: "أدرجت إدارة الاتحاد الحالي عددً من الأعضاء الجدد من بينهم 8 أندية من محافظة الشرقية دون عرضهم على الجمعية العمومية لتوافق على اعتمادهم."

وتنص المادة العاشرة من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد المعتمدة سنة 2017 في إجراءت قبول العضوية: "يعرض مجلس الإدارة الطلب على أول جمعية عمومية لقبول أو رفض الطلب".

وشهد كشف الأندية تواجد هيئات جديدة دون اعتمادها من الجمعية العمومية العادية، ليصل عدد الهيئات المعتمدة إلى 78 هيئة رياضية.

من جهته رد محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة والمرشح على منصب رئيس اتحاد اليد، على اتهامات خالد فتحي.

وقال الأمين في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة، فالأندية الـ78 تم اعتمادها في الفترة قبل فتح باب الترشح للانتخابات".

وأضاف: "الفترة الحالية ستكون مليئة بالشائعات ومحاولة إثارة البلبلة".

وأكمل: "يتم اعتماد الأندية من خلال معايير معينة متواجدة في لائحة النظام الأساسي المعتمدة عام 2017، والتي تمنح أي نادي يتخطى 30 نقطة عضوية الاتحاد"، مضيفا: "النقاط يتم منحها للنادي حسب تنفيذ تلك الاشتراطات بتشكيل فرق الناشئين وفريق المرتبط وعدد من الأمور المنصوص عليها في اللائحة".

وتتولى اللجنة المؤقتة برئاسة محمد الأمين مهمة إدارة اتحاد الكرة، وعمرو صلاح أمين الصندوق، وبعضوية كل من عاصم السعدني وكرام كردي وياسر الرملي وعمرو العدل وأحمد مصطفى وعادل إبراهيم وسعيد عبدالغني.

وتتولى اللجنة المؤقتة إدارة الاتحاد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة اليد، لإدارة شؤون الاتحاد والانتهاء من لائحة النظام الأساسي لاعتمادها من الاتحاد الدولي والجمعية العمومية، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة من خلال عقد الجمعية العمومية العادية.

وجاءت قائمة المرشح لانتخابات اتحاد اليد للدورة المقبلة 2014 - 2028، كالتالي

قائمة المرشحين

منصب الرئيس

محمد الأمين

خالد فتحي

هادي فهمي

منصب نائب الرئيس

ياسر الرملي

جابر سعيد

خالد ديوان

منصب أمين الصندوق

عمرو صلاح

نبيل خشبة

منصب عضو مجلس الإدارة

محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي محمد - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.