بيان - وزارة الرياضة: لم يسبق لنا إشهار أي شركة مراهنات.. واتخذنا إجراءات لحجب تلك المواقع

أكدت وزارة الشباب والرياضة، أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمام إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أو بطريقة المساهمة مع شركات أخرى.

وأوضحت في بيان رسمي لها، أن الوزارة تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهر المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية، ولم يسبق لها إصدار أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات.

وجاء في البيان: "اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات".

كما أشارت الوزارة أنه سيتم الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، حال المشاركة في تلك الممارسات أو الترويج لها، والتي تخضع لنظام الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح.

واختتم بيان الوزارة: "تهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية".

وكان محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق قد نشر ترويجا لإحدى المواقع التي تعمل في مجال المراهنات.