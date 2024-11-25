قائمة ريال مدريد ضد ليفربول – عودة فاسكيز وغياب فينيسيوس للإصابة

عاد لوكاس فاسكيز إلى قائمة ريال مدريد ضد ليفبول، فيما افتقدوا فينيسيوس جونيور للإصابة.

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفربول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد شهدت عودة لوكاس فاسكيز بعد تعافيه من الإصابة، فيما فقد ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي سيغيب قرابة الشهر للإصابة التي لحقت به ضد ليجانيس.

ويلعب ريال مدريد مع ليفربول مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليس

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي – راؤول أسينسيو.

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أردا جولير – داني سيبايوس.

الهجوم: كيليان مبابي – إندريك – براهيم دياز – جونزالو جارسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الـ 20 في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 12 نقطة.