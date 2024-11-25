قائمة ريال مدريد ضد ليفربول – عودة فاسكيز وغياب فينيسيوس للإصابة

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 15:42

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - ريال مدريد

عاد لوكاس فاسكيز إلى قائمة ريال مدريد ضد ليفبول، فيما افتقدوا فينيسيوس جونيور للإصابة.

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفربول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد شهدت عودة لوكاس فاسكيز بعد تعافيه من الإصابة، فيما فقد ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي سيغيب قرابة الشهر للإصابة التي لحقت به ضد ليجانيس.

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة ليفربول.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس ماركا: "نظارات تنقلك إلى الملعب".. مفاوضات بين ريال مدريد وأبل التشيرينجيتو: ريال مدريد يخطط لضم زوبيميندي رومانو يكشف موقف ريال مدريد من التعاقد مع رودري

ويلعب ريال مدريد مع ليفربول مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليس

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي – راؤول أسينسيو.

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أردا جولير – داني سيبايوس.

الهجوم: كيليان مبابي – إندريك – براهيم دياز – جونزالو جارسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الـ 20 في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 12 نقطة.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول أنشيلوتي
نرشح لكم
مؤتمر إنزاجي: المنافسون يصرفون الكثير للوصول إلينا.. وعودة ثنائي الفريق للتدريبات مؤتمر هاري كين: الفرق لم تعتد على نظام دوري الأبطال الجديد حتى الآن مؤتمر كومباني: الانتقادات لا تهمني.. وقائمة سان جيرمان ليست الأضعف لهم مؤتمر مارتينيز: غياب يامال لا يعني الخسارة.. وموقفي من مصيدة التسلل وغضب فليك مؤتمر دي بروين: أشعر بالإحباط لعدم قدرتي على مساعدة سيتي في هذه الظروف مؤتمر فليك: غياب بالدي عن مباراة بريست.. وهذه أخطاء مباراة سيلتا فيجو مؤتمر جوارديولا: هذه الفترة الصعبة ستمر.. السماء ستمطر غدا قبل مواجهة ليفربول.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس
أخر الأخبار
تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة بيرسيبوليس 9 دقيقة | آسيا
مؤتمر إنزاجي: المنافسون يصرفون الكثير للوصول إلينا.. وعودة ثنائي الفريق للتدريبات 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيان - لجنة الحكام تنفي تصريحات المنسوبة لها عن الحالات الجدلية في الدوري 44 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة ينتصر على الترسانة ويواصل مطاردة الكبار 55 دقيقة | الكرة المصرية
قبل مباراة استاد أبيدجان.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية كوت ديفوار 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر هاري كين: الفرق لم تعتد على نظام دوري الأبطال الجديد حتى الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
في نفس تاريخ لقاء الأحمر وسموحة.. كاف يعلن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كومباني: الانتقادات لا تهمني.. وقائمة سان جيرمان ليست الأضعف لهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 2 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته