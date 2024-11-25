بينهن حبيبة صبري.. 4 لاعبات من مسار في التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 والتي أقيمت بالمغرب.

وشهد التشكيل المثالي تواجد 4 لاعبات من فريق سيدات مسار بينهن حبيبة صبري حارسة المرمى والثلاثي المحترف.

وحصدت سيدات مسار الميدالية البرونزية في إنجاز تاريخي لكرة القدم النسائية المصرية كأول ميدالية في دوري الأبطال.

وضم التشكيل المثالي كل من حبيبة صبري حارسة المرمى بالإضافة لثنائي الدفاع عائشة نانتونجو وشادية نانكيا وأخيرا ساندرين نيونكورو جناح الفريق.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ترشيح فريق مسار لجائزة أفضل فريق 2024 مع ترشيح أحمد رمضان المدير الفني للفريق لجائزة أفضل مدرب.

كما تم ترشيح حبيبة صبري حارس مرمى الفريق لجائزتي أفضل لاعبة شابة وأفضل حارس مرمى في إفريقيا.

وترشحت ساندرين نيونكورو محترفة مسار لجائزتي أفضل لاعبة وأفضل لاعبة داخل القارة، بينما شادية نانكيا المحترفة الأخرى ترشحت لجائزة أفضل لاعبة داخل القارة.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

وتأتي قائمة فريق سيدات مسار كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة صبري - أمنة محمد - أية محمد.

الدفاع: عائشة نانتونجو - نور عبد الواحد السيد - ميرفت فاروق - ميرنا محسن - شادية نانكيا - نورهان طارق.

الوسط: همسة أسعد - أميرة محمد - مايا إيهاب - عهد طارق - فاطمة مصطفى - شهد محمد - حبيبة طارق يحيى - مهيرة علي - فاطمة الزهراء محمد.

الهجوم: هاسناث لينوس - ساندرين نيونكورو - ياسمين محمد - فرح هشام - أزهار زكي - هالة مصطفى.