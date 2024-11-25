سكاي توضح موقف بايرن من الاهتمام بضم مرموش

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 15:08

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - أينتراخت فرانكفورت - عمر مرموش - هاري كين

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ارتباط اسم عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت بالانتقال إلى بايرن ميونيخ لا يتعدى مرحلة مراقبة اللاعب.

لفت عمر مرموش الأنظار بشدة هذا الموسم بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني.

وأوضح التقرير أن ضم مهاجم جديد ليس من أولويات بايرن ميونيخ حاليا.

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وأشار التقرير إلى أن بايرن يراقب عمر مرموش وفيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة ليس أكثر.

بينما يهتم النادي البافاري أكثر بضم جوناثان ديفيد مهاجم ليل مجانا عند انتهاء عقده الصيف المقبل، حسب التقرير.

ولفت تقرير سكاي إلى أن الأولوية القصوى لبايرن ميونيخ هي ضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، وعلى استعداد لدفع 100 مليون يورو.

قبل أسابيع، كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن استهداف بايرن ميونيخ ضم اللاعب الصيف المقبل لتدعيم الصفوف.

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يلعب مرموش وهاري كين سويا قريبا في بايرن ميونيخ.

وأوضحت صحيفة بيلد أن مرموش أصبح ضمن قائمة انتقالات ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في صيف 2025.

ويأتي مرموش في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا وبفارق 3 أهداف عن كين المتصدر.

وأشار التقرير إلى أن مرموش الذي يعتمد بصورة كبيرة على سرعته سيكون مناسبا بشكل مثالي لخطط فينسنت كومباني.

وقد تكون خطط ضم مرموش إلى بايرن ميونيخ تمهيدا لرحيل ليروي ساني الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكشف التقرير عن حصول ساني على 20 مليون يورو كراتب سنوي، مقابل مليوني يورو فقط لعمر مرموش.

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