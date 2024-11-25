كرة يد - لخوض منافسات أمم إفريقيا.. بعثة منتخب سيدات مصر إلى الكونغو الديمقراطية

غادرت بعثة منتخب مصر للسيدات لكرة اليد إلى الكونغو الديمقراطية من أجل خوض منافسات أمم إفريقيا.

وتستضيف الكونغو الديمقراطية منافسات أمم إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

وتضم قائمة منتخب السيدات تحت قيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، مروة عيد محترفة نيس الفرنسي.

وتغيب شهد الشواربي لاعبة دائرة الأهلي عن القائمة.

وجاءت قائمة سيدات منتخب مصر كالآتي:

مي جمعة - فرح الشاذلي - منة الله سيد - مروة عيد عبد الملك - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى حماد - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رنا راضي - نوران خالد.

ويقع منتخب سيدات مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكونغو والسنغال والجزائر وكاب فيردي وكينيا.

بينما المجموعة الثانية تضم منتخبات أنجولا وتونس والكونغو الديمقراطية وغينيا والكاميرون وأوغندا.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي.

وجاء جدول منتخب مصر في البطولة كالآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر - مصر × الكونغو (10 صباحا)

الخميس 28 نوفمبر - مصر × الجزائر (6 مساء)

السبت 30 نوفمبر - مصر × السنغال (5 مساء)

الأحد 1 ديسمبر - مصر × كينيا (3 عصرا)

الثلاثاء 3 ديسمبر - مصر × كاب فيردي (4 عصرا)

بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل.