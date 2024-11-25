مع استمرار النتائج السلبية.. تغيير جديد في المنتخب السعودي

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 14:09

كتب : FilGoal

منتخب السعودية ضد إندونيسيا

كشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عن تغيير جديد في جهاز الأخضر مع استمرار النتائج السلبية.

وقدم حسين الصادق مدير المنتخب اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة القادمة، مقدما الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي عن الفترة الماضية.

وتولي حسين الصادق منصب مدير المنتخب السعودي في سبتمبر 2018، خلال تولي الأرجنتيني خوان بيتزي مديرا فنيا للأخضر قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا يناير 2019.

أخبار متعلقة:
رينار: أتحمل مسؤولية خسارة السعودية أمام إندونيسيا.. ويجب أن نقاتل للنهاية رينار: أعرف كل لاعب بشكل جيد ولدي طلب وحيد.. وموقف السعودية بالتصفيات رينار: قدمنا أداء قويا أمام أستراليا.. وكأنني لم أغادر السعودية

وتشهد نتائج المنتخب السعودي تراجعا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى الإطاحة بالإيطالي روبرتو مانشيني، وإعادة الفرنسي هيرفي رينار الذي قاد المنتخب خلال كأس العالم قطر 2022.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط متساويا مع إندونيسيا في المركز الثالث، والبحرين والصين خامس وسادس المجموعة، فيما يتصدر المنتخب الياباني المجموعة بـ16 نقطة، ويحل أستراليا في المركز الثاني بـ7 نقاط.

الأخضر السعودي تعادل أمام إندونيسيا قبل الفوز على حساب الصين 2-1، وخسارة أمام اليابان، قبل التعادل أمام البحرين سلبيا ليتم الإطاحة بمانشيني.

ولم يحقق المنتخب تحت قيادة رينار أي فوز بعد التعادل أمام أستراليا، والخسارة أمام إندونيسيا بهدفين نظيفين.

منتخب السعودية رينار تصفيات كأس العالم آسيا
نرشح لكم
إيفان توني جاهز لمواجهة العين الإماراتي مدرب اتحاد جدة يكشف موعد عودة بنزيمة للمشاركة في المباريات الصدارة في قبضة النمور.. اتحاد جدة ينتصر على الفتح ويزيح الهلال من قمة الدوري السعودي بيولي يثير الشكوك حول مشاركة رونالدو أمام الغرافة شكوك حول مشاركة إيفان توني مع أهلي جدة أمام العين مورينيو يرد على إمكانية ضم رونالدو إلى فنربخشة اتحاد جدة يعلن إصابة نجم الفريق.. ومدة غيابه المتوقعة مدرب الهلال: كنا نعلم أنه سيأتي يوم لن نكون في يومنا ونخسر.. ولا أعرف ماذا حدث
أخر الأخبار
الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز والقنوات الناقلة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر دي بروين: أشعر بالإحباط لعدم قدرتي على مساعدة سيتي في هذه الظروف 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فليك: غياب بالدي عن مباراة بريست.. وهذه أخطاء مباراة سيلتا فيجو 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري NBA – فوز مثير لـ بوسطن على مينيسوتا.. وميامي يهزم دلاس في الوقت الإضافي 26 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
دوري المحترفين - بلدية المحلة يهزم أسوان.. والمقاولون العرب يتقاسم الصدارة 33 دقيقة | القسم الثاني
مباشر دوري المحترفين - الترسانة (0)-(1) أبو قير للأسمدة.. جوووووول محمد عصام 40 دقيقة | القسم الثاني
"المعلومة صحيحة والساكت عن الحق شيطان أخرس".. البلوشي يرد على بيان العربي 51 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر جوارديولا: هذه الفترة الصعبة ستمر.. السماء ستمطر غدا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته