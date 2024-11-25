مع استمرار النتائج السلبية.. تغيير جديد في المنتخب السعودي

كشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عن تغيير جديد في جهاز الأخضر مع استمرار النتائج السلبية.

وقدم حسين الصادق مدير المنتخب اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة القادمة، مقدما الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي عن الفترة الماضية.

وتولي حسين الصادق منصب مدير المنتخب السعودي في سبتمبر 2018، خلال تولي الأرجنتيني خوان بيتزي مديرا فنيا للأخضر قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا يناير 2019.

وتشهد نتائج المنتخب السعودي تراجعا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى الإطاحة بالإيطالي روبرتو مانشيني، وإعادة الفرنسي هيرفي رينار الذي قاد المنتخب خلال كأس العالم قطر 2022.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط متساويا مع إندونيسيا في المركز الثالث، والبحرين والصين خامس وسادس المجموعة، فيما يتصدر المنتخب الياباني المجموعة بـ16 نقطة، ويحل أستراليا في المركز الثاني بـ7 نقاط.

الأخضر السعودي تعادل أمام إندونيسيا قبل الفوز على حساب الصين 2-1، وخسارة أمام اليابان، قبل التعادل أمام البحرين سلبيا ليتم الإطاحة بمانشيني.

ولم يحقق المنتخب تحت قيادة رينار أي فوز بعد التعادل أمام أستراليا، والخسارة أمام إندونيسيا بهدفين نظيفين.