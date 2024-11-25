"إنجاز غير مسبوق".. محمد منصور يشيد بأداء فريق سيدات بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 14:08

كتب : FilGoal

محمد منصور

أشاد محمد منصور رئيس مجموعة منصور المصرية ورئيس مجلس شركة مان كابيتال للاستثمار المالكة لأكاديمية "رايت تو دريم"، بالإنجاز التاريخي الذي حققته لاعبات فريق مسار لكرة القدم للسيدات.

وحصل فريق سيدات مسار على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 والتي أقيمت بالمغرب.

وحققت سيدات مسار الفوز على إيدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت لتحديد المركز الثالث.

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وأشاد منصور بإنجاز مسار غير المسبوق في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وهنأ منصور لاعبات الفريق والجهاز الفني والطاقم الإداري بهذا الإنجاز التاريحي، واصفا ذلك بالخطوة الجديدة في المسيرة الناجحة التي يحققها النادي منذ استحواذ شركة مان كابيتال للاستثمار برئاسة محمد منصور على أكاديمية رايت تو دريم في 2021.

وشدد منصور على أن فوز مسار بالبرونزية ما هو إلا مجرد بداية المشوار، وأعرب عن آماله في تحقيق مزيد من النجاحات بالمشاركات المقبلة.

ويعتبر منصور ما تحقق من إنجاز لفريق سيدات مسار مجرد خطوة لتحقيق استراتيجية أكاديمية رايت تو دريم.

وقال منصور تعليقا على نتائج البطولة: "نسعى لتمكين أكبر عدد من المواهب لاستكمال مشوارهم الرياضي سواء في مصر أو خارجها، وتقديم لاعبات محترفات للمنتخب المصري".

وحققت لاعبات مسار لقب كأس مصر لموسم 2022- 2023 قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي ومن ثم التأهل لدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى.

وافتتح فريق مسار منافسات دوري أبطال إفريقيا بتحقيق إنجاز تاريخي عقب الفوز على صنداونز الجنوب إفريقي وحامل لقب نسختين سابقتين.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ترشيح فريق مسار لجائزة أفضل فريق 2024 مع ترشيح أحمد رمضان المدير الفني للفريق لجائزة أفضل مدرب.

كما تم ترشيح حبيبة صبري حارس مرمى الفريق لجائزتي أفضل لاعبة شابة وأفضل حارس مرمى في إفريقيا.

وترشحت ساندرين نيونكورو محترفة مسار لجائزتي أفضل لاعبة وأفضل لاعبة داخل القارة، بينما شادية نانكيا المحترفة الأخرى ترشحت لجائزة أفضل لاعبة داخل القارة.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

وتأتي قائمة فريق سيدات مسار كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة عماد - أمنة محمد - أية محمد.

الدفاع: عايشة نانتونجو - نور عبد الواحد السيد - ميرفت فاروق - ميرنا محسن - شادية نانكيا - نورهان طارق.

الوسط: همسة أسعد - أميرة محمد - مايا إيهاب - عهد طارق - فاطمة مصطفى - شهد محمد - حبيبة طارق يحيى - مهيرة علي - فاطمة الزهراء محمد.

الهجوم: هاسناث لينوس - ساندرين نيونكورو - ياسمين محمد - فرح هشام - أزهار زكي - هالة مصطفى.

سيدات مسار مسار محمد منصور
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