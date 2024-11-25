قبل مواجهة ليفربول.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 13:27

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الفريق.

وكشف ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، عن إصابة فينيسيوس في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

ولم يكشف النادي الملكي عن فترة غياب فينيسيوس عن الفريق.

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ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول في تمام العاشرة مساء الأربعاء المقبل على ملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

ولعب فينيسيوس 13 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني سجل 8 أهداف وصنع 7، فيما شارك في 4 مباريات بدوري الأبطال سجل خلالهم 4 أهداف، كما شارك في السوبر الأوروبي ونجح في صناعة هدف.

وشارك فينيسيوس في مباراة ليجانيس كاملة مساء الأحد، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.

وانضم فينيسيوس إلى قائمة مصابي ريال مدريد التي تضم داني كافاخال، وديفيد ألابا، وميليتاو، ولوكاس فاسكيز، ورودريجو، وأوريلين تشواميني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة متخلفا عن برشلونة المتصدر بفارق 4 أهداف.

ويحتل الملكي المركز الـ18 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين وهزيمتين.

ويلتقي ريال مدريد في نهائي بطولة إنتركونتيننتال أمام الفائز من الأهلي وبطل ديربي أمريكا بين بطل بطل كوبا ليبرتادوريس وباتشوكا المكسيكي، يوم الأربعاء 18 ديسمبر في الدوحة.

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