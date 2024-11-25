مؤتمر يورتشيتش: يجب أن يبدأ يبراميدز بفوز.. ولا أتفق مع تصريحات مدرب ساجرادا

يرى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أنه من الضروري تحقيق الانتصار في افتتاحية المجموعة.

ويستعد بيراميدز لاستضافة ساجرادا الأنجولي مساء غدا الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بالمؤتمر الصحفي: "مباراة ساجرادا مهمة لأنه من الضروري تحقيق انتصار في البداية ليكون بمثابة الدافع القوي في اللقاءات الأخرى".

وأوضح "بيراميدز يعيش حالة جيدة بعد الانتصارين المتتاليين في الدوري، ومن الضروري استثمار هذه الأجواء في دوري الأبطال".

وشدد يورتشيتش "يجب أن تكون بدايتنا في دور المجموعات بالبطولة القارية بانتصار وثلاث نقاط، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراتين متتاليتين خارج ملعبه".

وتابع "شاهدت العديد من مباريات ساجرادا وأعلم جيدا مدى جودة لاعبيه، وفيستون ماييلي منحنا بعض المعلومات الهامة، إذ يضم ساجرادا عددا من لاعبي الكونغو".

وواصل مدرب بيراميدز "يعتمد فريق ساجرادا على الكرات الطولية خلف المدافعين، وبالتالي علينا الحذر بشدة في التعامل مع ذلك".

واختتم يورتشيتش تصريحاته "اختلف مع تصريحات مدرب ساجرادا أن بيراميدز يعتمد على الهجمات المرتدة في أغلب الأحيان، ربما شاهد بعض المباريات ولكننا فريق متكامل ويلعب بجماعية وسيقدم أفضل ما لديه أمام الفريق الأنجولي".

ويستضيف بيراميدز نظيره الأنجولي في الساعة السادسة مساءً ليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر في استاد الدفاع الجوي لحساب الجولة الأولى من دوري المجموعات.

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات بيراميدز في دور المجموعات:

الجولة الأولى (26 نوفمبر)

بيراميدز × ساجرادا (6 مساء)

الجولة الثانية (8 ديسمبر)

دجوليبا × بيراميدز (6 مساء)

الجولة الثالثة (14 ديسمبر)

الترجي × بيراميدز (8 مساء)

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

بيراميدز × الترجي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

ساجرادا × بيراميدز

الجولة السادسة (17-18 يناير)

بيراميدز × دجوليبا

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.