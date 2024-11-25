مؤتمر يورتشيتش: يجب أن يبدأ يبراميدز بفوز.. ولا أتفق مع تصريحات مدرب ساجرادا

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

كرونسلاف يورتشيتش - المدير الفني فريق بيراميدز

يرى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أنه من الضروري تحقيق الانتصار في افتتاحية المجموعة.

ويستعد بيراميدز لاستضافة ساجرادا الأنجولي مساء غدا الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بالمؤتمر الصحفي: "مباراة ساجرادا مهمة لأنه من الضروري تحقيق انتصار في البداية ليكون بمثابة الدافع القوي في اللقاءات الأخرى".

أخبار متعلقة:
بيراميدز يكرس عقدته لـ البنك الأهلي بعودة ثلاثية في الشوط الثاني قائمة بيراميدز - أوباما وإيجولا وماييلي في الهجوم.. وعودة الكرتي أمام البنك الأهلي منافس بيراميدز - ريجيكامب: قبلت تدريب الترجي للفوز بكل الألقاب الممكنة التشكيل - مروان حمدي ورمضان صبحي أساسايان مع بيراميدز..وفيصل وريان يقودان البنك الأهلي

وأوضح "بيراميدز يعيش حالة جيدة بعد الانتصارين المتتاليين في الدوري، ومن الضروري استثمار هذه الأجواء في دوري الأبطال".

وشدد يورتشيتش "يجب أن تكون بدايتنا في دور المجموعات بالبطولة القارية بانتصار وثلاث نقاط، خاصة وأن بيراميدز سيلعب مباراتين متتاليتين خارج ملعبه".

وتابع "شاهدت العديد من مباريات ساجرادا وأعلم جيدا مدى جودة لاعبيه، وفيستون ماييلي منحنا بعض المعلومات الهامة، إذ يضم ساجرادا عددا من لاعبي الكونغو".

وواصل مدرب بيراميدز "يعتمد فريق ساجرادا على الكرات الطولية خلف المدافعين، وبالتالي علينا الحذر بشدة في التعامل مع ذلك".

واختتم يورتشيتش تصريحاته "اختلف مع تصريحات مدرب ساجرادا أن بيراميدز يعتمد على الهجمات المرتدة في أغلب الأحيان، ربما شاهد بعض المباريات ولكننا فريق متكامل ويلعب بجماعية وسيقدم أفضل ما لديه أمام الفريق الأنجولي".

ويستضيف بيراميدز نظيره الأنجولي في الساعة السادسة مساءً ليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر في استاد الدفاع الجوي لحساب الجولة الأولى من دوري المجموعات.

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات بيراميدز في دور المجموعات:

الجولة الأولى (26 نوفمبر)

بيراميدز × ساجرادا (6 مساء)

الجولة الثانية (8 ديسمبر)

دجوليبا × بيراميدز (6 مساء)

الجولة الثالثة (14 ديسمبر)

الترجي × بيراميدز (8 مساء)

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

بيراميدز × الترجي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

ساجرادا × بيراميدز

الجولة السادسة (17-18 يناير)

بيراميدز × دجوليبا

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.

بيراميدز يورتشيتش كرونسلاف يورتشيتش
نرشح لكم
جدو ينتقد تصريحات رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن أزمة رمضان صبحي قمصان يكشف موعد عودة وسام أبو علي وداري ومعلول حازم خميس يكشف آخر مستجدات قضية رمضان صبحي وعينة المنشطات قمصان: نهائي القرن أفضل ذكرى في حياتي.. وموسيماني حذر مسبقا من هدف شيكابالا يانكون: جهزت حقائبي حين رحل فايلر وهذا من أوقفني.. وهكذا عشنا كابوسا قبل نهائي القرن مدرب مودرن سبورت: كنا أقرب من زد.. وهذا دور جنش مع الفريق رئيس الإسماعيلي: نادينا المفضل لدى بقية الجماهير.. وبيع اللاعبين ليس خطأ في حد ذاته ولكن مدرب زد: مباراة مودرن سبورت كانت من جانب واحد ولكن
أخر الأخبار
بينهن حبيبة صبري.. 4 لاعبات من مسار في التشكيل المثالي لدوري أبطال إفريقيا 4 دقيقة | رياضة نسائية
سكاي توضح موقف بايرن من الاهتمام بضم مرموش 29 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - لخوض منافسات أمم إفريقيا.. بعثة منتخب سيدات مصر إلى الكونغو الديمقراطية 40 دقيقة | رياضة نسائية
دوري المحترفين - الثامن.. استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية ساعة | القسم الثاني
استراحة دوري المحترفين - بلدية المحلة (1)-(0) أسوان.. نهاية الشوط الأول ساعة | القسم الثاني
سكاي تكشف تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
مع استمرار النتائج السلبية.. تغيير جديد في المنتخب السعودي ساعة | سعودي في الجول
"إنجاز غير مسبوق".. محمد منصور يشيد بأداء فريق سيدات بدوري أبطال إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته