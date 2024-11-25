مدرب اتحاد جدة يكشف موعد عودة بنزيمة للمشاركة في المباريات

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 12:49

كتب : FilGoal

بنزيمة - بيرخفاين

كشف لوران بلان مدرب اتحاد جدة موعد عودة نجمه كريم بنزيمة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب بنزيمة عن مباريات فريقه مؤخرا بسبب إصابة عضلية.

وقال بلان في تصريحات للصحفيين: "كريم بنزيمة شارك في التدريبات يوم السبت، لكنني فضلت استبعاده أمام الفتح من أجل تجهيزه بشكل كامل لمواجهة الاتفاق المقبلة".

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وأضاف "فواز الصقور كان غائبا لفترة طويلة وبحكم ضيق الوقت قبل المباراة المقبلة من الصعب أن يكون جاهزا بشكل كامل".

تصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 11 عقب الفوز على الفتح بنتيجة 2-0.

وسجل البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار ثنائية النمور.

وانفرد اتحاد جدة بصدارة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارته الأولى ضد الخليج.

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