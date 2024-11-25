هامبورج يدرس التعاقد مع فان نيستلروي.. ومنافسة من ليستر

يدرس نادي هامبورج تعيين مهاجمه السابق رود فان نيستلروي كمدير فني للفريق، حسب تقارير ألمانية.

فان نيستلروي كان مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يوجه النادي له الشكر.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي هامبورج يفكر في التعاقد مع فان نيستلروي من أجل تدريب الفريق.

وأضاف التقرير أن نادي هامبورج بدأ التفكير في رود فان نيستلروي كمدرب جديد للفريق بعد الانفصال عن المدرب شتيفن باومجارت.

ويفكر المدرب الهولندي في الاستماع إلى العروض الأخرى التي وصلته قبل الرد على عرض هامبورج، حسب التقارير.

ولعب فان نيستلروي في صفوف هامبورج خلال الفترة من يناير 2010 إلى يونيو 2011.

وأفادت تقارير أن نادي ليستر سيتي يتفاوض مع هداف مانشستر يونايتد السابق من أجل تدريب الفريق.

وذلك بعد إقالة مدربه ستيف كوبر.

قبل أيام، أعلن مانشستر يونايتد رحيل الهولندي رود فان نيستلروي بشكل رسمي عن النادي.

وكشف مانشستر يوناتيد في بيان رسمي رحيل نيستلروي رفقة 3 من المدربين الآخرين عن النادي بالكامل.

وذلك بعد قدوم البرتغالي روبن أموريم لتدريب الفريق، خلفا للهولندي إريك تين هاج.

ورحل أيضا ثلاثي التدريب، رينيه هاك وجيلي تين وبيتر موريل عن النادي.

وكان نيستلروي انضم للجهاز الفني في مانشستر يونايتد الصيف الماضي لمساعدة إريك تين هاج.

وبعد رحيل تين هاج عن الفريق تولى نيستلروي قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في 4 مباريات.

وفاز نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 3 مباريات وتعادل في مباراة.

وبدأ روبن أموريم مهمته مع مانشستر يونايتد بمواجهة إبسويتش تاون في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1.