هامبورج يدرس التعاقد مع فان نيستلروي.. ومنافسة من ليستر

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 12:37

كتب : FilGoal

فان نيستلروي

يدرس نادي هامبورج تعيين مهاجمه السابق رود فان نيستلروي كمدير فني للفريق، حسب تقارير ألمانية.

فان نيستلروي كان مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يوجه النادي له الشكر.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي هامبورج يفكر في التعاقد مع فان نيستلروي من أجل تدريب الفريق.

وأضاف التقرير أن نادي هامبورج بدأ التفكير في رود فان نيستلروي كمدرب جديد للفريق بعد الانفصال عن المدرب شتيفن باومجارت.

ويفكر المدرب الهولندي في الاستماع إلى العروض الأخرى التي وصلته قبل الرد على عرض هامبورج، حسب التقارير.

Image

ولعب فان نيستلروي في صفوف هامبورج خلال الفترة من يناير 2010 إلى يونيو 2011.

وأفادت تقارير أن نادي ليستر سيتي يتفاوض مع هداف مانشستر يونايتد السابق من أجل تدريب الفريق.

وذلك بعد إقالة مدربه ستيف كوبر.

قبل أيام، أعلن مانشستر يونايتد رحيل الهولندي رود فان نيستلروي بشكل رسمي عن النادي.

وكشف مانشستر يوناتيد في بيان رسمي رحيل نيستلروي رفقة 3 من المدربين الآخرين عن النادي بالكامل.

وذلك بعد قدوم البرتغالي روبن أموريم لتدريب الفريق، خلفا للهولندي إريك تين هاج.

ورحل أيضا ثلاثي التدريب، رينيه هاك وجيلي تين وبيتر موريل عن النادي.

وكان نيستلروي انضم للجهاز الفني في مانشستر يونايتد الصيف الماضي لمساعدة إريك تين هاج.

وبعد رحيل تين هاج عن الفريق تولى نيستلروي قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في 4 مباريات.

وفاز نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 3 مباريات وتعادل في مباراة.

وبدأ روبن أموريم مهمته مع مانشستر يونايتد بمواجهة إبسويتش تاون في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

رود فان نيستلروي هامبورج
نرشح لكم
جوارديولا: مسؤوليتي الآن إيجاد طريقة للفوز.. وكان يجب أن يحدث ما نمر به "كما لو كان عمره 20".. دي خيا يتصدى لفرصة ثلاثية ويحافظ على فوز فيورنتينا سبورت: التراخي وغياب يامال.. فليك يحدد أسباب تعادل برشلونة مع سيلتا فيجو ماركا: "نظارات تنقلك إلى الملعب".. مفاوضات بين ريال مدريد وأبل التشيرينجيتو: ريال مدريد يخطط لضم زوبيميندي رقم قياسي لن يتمكن برشلونة من حمايته.. ريال مدريد على موعد مع التاريخ موندو ديبورتيفو: تقييم بالدي لمعرفة إمكانية مشاركته ضد بريست سوبوسلاي: آمل أن أتمكن من اللعب مع صلاح لأطول فترة ممكنة
أخر الأخبار
سكاي توضح موقف بايرن من الاهتمام بضم مرموش 15 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - لخوض منافسات أمم إفريقيا.. بعثة منتخب سيدات مصر إلى الكونغو الديمقراطية 26 دقيقة | رياضة نسائية
دوري المحترفين - الثامن.. استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية 48 دقيقة | القسم الثاني
استراحة دوري المحترفين - بلدية المحلة (1)-(0) أسوان.. نهاية الشوط الأول ساعة | القسم الثاني
سكاي تكشف تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
مع استمرار النتائج السلبية.. تغيير جديد في المنتخب السعودي ساعة | سعودي في الجول
"إنجاز غير مسبوق".. محمد منصور يشيد بأداء فريق سيدات بدوري أبطال إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
جدو ينتقد تصريحات رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن أزمة رمضان صبحي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته