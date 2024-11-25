منافس الأهلي المحتمل - مدرب باتشوكا: تواجهنا عقبة بطل أمريكا الجنوبية.. وهذه أهدافنا

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 12:32

كتب : FilGoal

جويليرمو ألمادا - باتشوكا

يرى جويليرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي أن فريقه تنتظره مواجهة معقدة في كأس إنتركونتينينتال قبل التفكير في احتمالية مواجهة الأهلي.

وينتظر باتشوكا المتوج بلقب كأس ليبرتادوريس كبطل أمريكا الجنوبية لمواجهته في 11 ديسمبر المقبل بالدوحة.

وقال جويليرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي عبر قناة الأهلي: "نستعد من خلال التدريبات وخوض المباريات الودية لأن الدوري المكسيكي قد انتهى، والتركيز حاليا على بطل البرازيل الذي سيحصد لقب كأس ليبرتادوريس يوم 30 نوفمبر الجاري".

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وأوضح "كأس إنتركونتينينتال هي الأمر الأكثر تقديرا في العالم، وسنتواجد في قطر بداية من 6 ديسمبر استعدادا للمباراة الأولى الصعبة لأن الفريقين البرازيليين أتليتكو مينيرو أو بوتافوجو يمتلكان جودة عالية".

وشدد جويليرمو "نريد ترك بصمتنا في كأس إنتركونتينينتال، وإذا حققنا هدفنا بالتأهل بعد المواجهة المعقدة، سنفكر في الأهلي الذي يعتبر أيضا خصما قويا جدا ويملك لاعبين جيدين ومدرب ممتاز مثل مارسيل كولر".

وتابع "الأهلي أطاح بالعين الإماراتي، لكن نتمنى أولا أن يحالفنا الحظ أمام بطل أمريكا الجنوبية وإذا حدث ذلك ستواجهنا عقبة أخرى كبيرة وهي مواجهة الأهلي لكن لا نريد استباق الأحداث".

أما عن احتمالية كون المواجهة المحتملة ثأرية أجاب "واجهنا الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية باليابان، لكن الموقف مختلف بلاعبين ومدربين مختلفين".

وواصل "نملك لاعبين مميزين في الفريق مثل المغربي أسامة الإدريسي الذي أعتبره من الطراز الرفيع".

وأخيرا بسؤاله عن كأس العالم للأندية 2025 اختتم جويليرمو تصريحاته "سيكون الأمر أكثر تعقيدا بوجود فرق كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي لكن سنذهب إلى أمريكا بشغفنا وحلمنا لإثبات أنفسنا، لكن التركيز حاليا على بطولة إنتركونتينينتال".

وكان قد سبق وتواجه الأهلي ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية 2008 باليابان وانتهت المباراة المثيرة بعد اللجوء لشوطين إضافيين لصالح الفريق المكسيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتينينتال عن أسعار تذاكر المواجهات المتبقية والمقرر إقامتها في الدوحة بقطر.

ويلعب الأهلي أمام الفائز بدربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة الأهلي على استاد 974 بالدوحة، بينما المباراة النهائية بمشاركة ريال مدريد على استاد لوسيل.

وجاء سعر تذاكر مواجهة الأهلي ضد الفائز بدربي الأمريكتين كالآتي:

الفئة الثالثة: 40 ريال

فئة ذوي الإعاقة: 40 ريال

الفئة الثانية: 70 ريال

الفئة الأولى: 150 ريال

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

كأس إنتركونتينينتال الأهلي باتشوكا
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