قمصان يكشف موعد عودة وسام أبو علي وداري ومعلول

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 12:13

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - وسام أبو علي

تحدث سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي عن موعد عودة اللاعبين المصابين.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وطمأن قمصان جماهير الأهلي بشأن إصابة وسام أبو علي مهاجم الفريق مؤكدا أن عودته ستكون بعد 10 أيام من الآن كحد أقصى.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة في معسكر منتخب فلسطين وغاب عن مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

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وكشف سامي قمصان المدرب العام لفريق الأهلي عبر قناة النادي: "وسام أبو علي تعرض لشرخ إجهادي بسيط في أصبع قدمه اليمين، خلال أسبوع أو 10 أيام سيكون متواجد معنا بصورة طبيعية إن شاء الله".

وتابع "أشرف داري سيعود إلى التدريبات خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام".

أما بشأن موقف علي معلول أوضح "اللاعب يقترب من المشاركة في التدريبات، وجماهير النادي الأهلي دائما ما تقدر كل من أعطى وأخلص للنادي".

واختتم قمصان تصريحاته "معلول عائد من إصابة كبيرة وهو يعمل بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتواجد في التدريبات بمنتصف ديسمبر المقبل، وإن شاء الله يعود أقوى من الأول".

وتعرض وسام أبو علي لإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وخرج وسام من المعسكر قبل مواجهة كوريا الجنوبية.

ويضع مارسيل كولر مدرب الفريق تركيزه الأكبر على تجهيز المهاجم الفلسطيني لخوض منافسات إنتركونتينينتال في قطر.

وغاب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي التي تعادل خلالها 1-1 أمام الاتحاد السكندري أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

مدينة الدوحة القطرية ستستضيف المباريات المتبقية من بطولة كأس إنتركونتينينتال.

وتستضيف الدوحة المباريات المتبقية خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بطل أمريكا الجنوبية وسيكون الأهلي المصري بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي.

الأهلي سيكون بانتظار الفائز من المباراة في نصف نهائي البطولة وعلى لقب كأس التحدي يوم 14 ديسمبر المقبل.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 18 ديسمبر بملعب لوسيل في الدوحة.

وكان الأهلي قد فاز في الدور الماضي من البطولة على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل وحصل على كأس القارات الثلاث.

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