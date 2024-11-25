"كما لو كان عمره 20".. دي خيا يتصدى لفرصة ثلاثية ويحافظ على فوز فيورنتينا

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 12:07

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا حارس فيورنتينا

واصل الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا، تألقه في الملاعب الإيطالية بتصدى مذهل في مباراة فريقه أمام كومو بالجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

دي خيا أنقذ فريقه من تلقي هدف التعادل في الدقيقة 60 من المباراة، بينما كانت تشير المباراة إلى تقدم فيورنتينا بهدف واحد.

تصدى الحارس لفرصة ثلاثية، بعد كرة عرضية سددها لاعب كومو إدواردو جولدانيجا لترتد أمام اللاعب فيديريكو باربا، لكن دي خيا تألق من جديد وتصدى للكرة قبل إبعادها للمرة الثالثة إلى ركنية ليحافظ على شباكه نظيفة.

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التصدي الرائع أبقى على تقدم فيورنتينا بهدف قبل أن يضمن مويس كين الفوز بهدف ثان ليفوز فيورنتينا بهدفين نظيفين.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى النقطة 28 متنافسا مع أتالانتا وإنتر على المركز الثاني بنفس الرصيد، خلف نابولي المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

دي خيا رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد تجميد في صيف 2023 بقرار من المدرب السابق إريك تيم هاج، ليستبدله الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

استمر دي خيا بعيدا عن الملاعب لمدة موسم كامل، لينتقل الحارس صاحب الـ33 عاما في صفقة انتقال إلى فيورنتينا.

وحافظ دي خيا على شباكه نظيفة للمباراة السادسة على التوالي.

دي خيا تصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة أمام ميلان لـ تامي أبراهام وثيو هيرنانديز ليضمن لفريقه فوزًا حاسما، ليصبح أول حارس مرمى يتصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة في الدوري الإيطالي منذ فيديريكو ماركيتي مع لاتسيو في مايو 2016.

ديفيد دي خيا فيورنتينا الدوري الإيطالي
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