كرة سلة - استعدادا لـ السوبر.. الاتحاد السكندري يعلن قائمته قبل السفر إلى البحرين

أعلن نادي الاتحاد السكندري قائمة فريق كرة السلة المسافرة اليوم الإثنين إلى البحرين استعدادا لخوض منافستي السوبر المصري والسوبر المصري البحريني.

ويواجه الاتحاد السكندري فريق الأهلي في منافسات السوبر المصري يوم 28 نوفمبر الجاري، بينما حال الفوز يلعب أمام بطل البحرين يوم 30 في السوبر المصري البحريني.

ويرأس بعثة الاتحاد السكندري، محمد خميس عضو مجلس إدارة النادي.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري تحت قيادة أحمد عمر المدير الفني كالآتي:

هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - أنس أسامة - يوسف شحاتة - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه "ميدو" - أحمد أبو العلا "بيبو" - ياسر صالح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر عبد الوهاب - ويليام شيري.

وأعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري البحريني نهاية نوفمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر.

فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.