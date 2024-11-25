"المراهنات ممنوعة".. وزارة الرياضة تنفي منح الشركة التي روج لها زيدان ترخيصا

نفى محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ما يثار بشأن منح شركة مراهنات - التي روج لها محمد زيدان - ترخيصا في مصر.

محمد زيدان النادي :

وشدد الشاذلي أن المراهنات ممنوعة في مصر ويتم حظر أي شركة تمارس المراهنات.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عبر قناة إم بي سي مصر: "وزارة الشباب الرياضة في قوانينها، تحظر أي شركة تمارس المراهنات".

وأوضح "إذا تم إشهار شركة في أي أمر آخر واتضح مساهمتها بأي موقع مراهنات يتم إلغاء إشهارها".

وشدد الشاذلي "غير صحيح منح الموقع الذي روج له محمد زيدان ترخيص لممارسة المراهنات في مصر وهذه شائعات لا أساس لها من الصحة".

وتابع "تم اتخاذ كافة الإجراءات بشأن شركات المراهنات لأنها مخالفة لكل القوانين المصرية، وتم إرسال مخاطبات رسمية بمستندات إلى وزارتي الاتصالات والعدل لاتخاذ القرار القانونية وحجب تلك المواقع".

وأوضح "منذ ظهور إعلان محمد زيدان تم فتح تحقيق من وزارة الشباب والرياضة، ولم نمنح لهذا الموقع أو أي شركة أخرى ترخيص بشأن المراهنات وهذا ممنوع بالدولة".

وأضاف "الأسماء التي تساهم في شركة المراهنات ومحمد زيدان نفسه الذي قام بالترويج للشركة إذا كان له شركة مشهرة حتى لو تعمل بمجال آخر، كان سيتم إلغاء إشهارها".

واختتم محمد الشاذلي تصريحاته "أي شريك أو مساهم أو مراهن بإحدى شركات المراهنات، يتم إلغاء إشهاره فورا وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق قد نشر ترويجا لإحدى المواقع التي تعمل في مجال المراهنات.