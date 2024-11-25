"المراهنات ممنوعة".. وزارة الرياضة تنفي منح الشركة التي روج لها زيدان ترخيصا

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

محمد زيدان قبل مواجهة مصر والسنغال - تصفيات كأس العالم

نفى محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ما يثار بشأن منح شركة مراهنات - التي روج لها محمد زيدان - ترخيصا في مصر.

محمد زيدان

النادي :

وشدد الشاذلي أن المراهنات ممنوعة في مصر ويتم حظر أي شركة تمارس المراهنات.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عبر قناة إم بي سي مصر: "وزارة الشباب الرياضة في قوانينها، تحظر أي شركة تمارس المراهنات".

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يوجه بتوفير الدعم المالي لعائلة محمد شوقي.. وإطلاق اسمه على مركز شباب لتقديم دورات إسعافات أولية للمدربين.. توقيع اتفاقية شراكة بين وادي دجلة ووزارة الرياضة وزير الرياضة يطمئن على عضو نادي الزمالك بعد حادث حريق منزله وزارة الرياضة تبدأ التحقيق في واقعة وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

وأوضح "إذا تم إشهار شركة في أي أمر آخر واتضح مساهمتها بأي موقع مراهنات يتم إلغاء إشهارها".

وشدد الشاذلي "غير صحيح منح الموقع الذي روج له محمد زيدان ترخيص لممارسة المراهنات في مصر وهذه شائعات لا أساس لها من الصحة".

وتابع "تم اتخاذ كافة الإجراءات بشأن شركات المراهنات لأنها مخالفة لكل القوانين المصرية، وتم إرسال مخاطبات رسمية بمستندات إلى وزارتي الاتصالات والعدل لاتخاذ القرار القانونية وحجب تلك المواقع".

وأوضح "منذ ظهور إعلان محمد زيدان تم فتح تحقيق من وزارة الشباب والرياضة، ولم نمنح لهذا الموقع أو أي شركة أخرى ترخيص بشأن المراهنات وهذا ممنوع بالدولة".

وأضاف "الأسماء التي تساهم في شركة المراهنات ومحمد زيدان نفسه الذي قام بالترويج للشركة إذا كان له شركة مشهرة حتى لو تعمل بمجال آخر، كان سيتم إلغاء إشهارها".

واختتم محمد الشاذلي تصريحاته "أي شريك أو مساهم أو مراهن بإحدى شركات المراهنات، يتم إلغاء إشهاره فورا وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق قد نشر ترويجا لإحدى المواقع التي تعمل في مجال المراهنات.

وزارة الرياضة شركة المراهنات محمد زيدان
نرشح لكم
منافس الأهلي المحتمل - مدرب باتشوكا: تواجهنا عقبة بطل أمريكا الجنوبية.. وهذه أهدافنا قمصان يكشف موعد عودة وسام أبو علي وداري ومعلول حازم خميس يكشف آخر مستجدات قضية رمضان صبحي وعينة المنشطات مواعيد مباريات الإثنين 25 نوفمبر 2024.. دوري المحترفين وأبطال آسيا قمصان: نهائي القرن أفضل ذكرى في حياتي.. وموسيماني حذر مسبقا من هدف شيكابالا يانكون: جهزت حقائبي حين رحل فايلر وهذا من أوقفني.. وهكذا عشنا كابوسا قبل نهائي القرن مدرب مودرن سبورت: كنا أقرب من زد.. وهذا دور جنش مع الفريق رئيس الإسماعيلي: نادينا المفضل لدى بقية الجماهير.. وبيع اللاعبين ليس خطأ في حد ذاته ولكن
أخر الأخبار
هامبورج يدرس التعاقد مع فان نيستلروي.. ومنافسة من ليستر 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي المحتمل - مدرب باتشوكا: تواجهنا عقبة بطل أمريكا الجنوبية.. وهذه أهدافنا 10 دقيقة | كأس العالم للأندية
قمصان يكشف موعد عودة وسام أبو علي وداري ومعلول 28 دقيقة | الدوري المصري
"كما لو كان عمره 20".. دي خيا يتصدى لفرصة ثلاثية ويحافظ على فوز فيورنتينا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثليتك: مفاوضات ليفربول لتجديد عقد صلاح إيجابية ومستمرة 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - استعدادا لـ السوبر.. الاتحاد السكندري يعلن قائمته قبل السفر إلى البحرين ساعة | كرة سلة
صلاح: احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 شمال إفريقيا للشباب - تونس تحدد طريق تأهل مصر.. والمغرب يتوج بالبطولة 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته