مواعيد مباريات الإثنين 25 نوفمبر 2024.. دوري المحترفين وأبطال آسيا

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان

تختتم منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري المحترفين المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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دوري المحترفين

يشهد اليوم الإثنين خمس مباريات من منافسات الجولة التاسعة بالمسابقة.

ويلعب المقاولون العرب أمام ديروط في الثانية والنصف عصرا بينما بلدية المحلة يواجه أسوان في نفس التوقيت.

ويحل المنصورة ضيفا على بترول أسيوط، ويواجه القناة فريق لافيينا.

بينما تختتم مباريات الجولة بمواجهة بين الترسانة أمام أبو قير للأسمدة في تمام الخامسة مساء.

دوري أبطال آسيا

يستضيف العين الإماراتي فريق أهلي جدة في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة.

بينما يحل النصر السعودي ضيفا على الغرافة القطري في تمام السادسة مساء.

وأخيرا يستضيف الريان بقيادة محمود تريزيجيه فريق برسبوليس الإيراني في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC Sport 1.

دوري المحترفين دوري أبطال آسيا الريان
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